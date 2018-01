Chroniques » Bekëth Nexëhmü - De Urtida Krafterna Chronique De Urtida Krafterna (EP)

Sorti pour la première fois en 2014 sur Darker Than Black Records, ce seul et unique EP de Bekëth Nexëhmü (le reste de sa longue discographie n'étant qu'une succession de démos où surnage également un album) s'est assez vite retrouvé "out of print" avec les désagréments que cela implique. Le plus agaçant étant bien évidemment la hausse particulièrement excessive de son prix sur le marché de la revente. Payer plus de 35€ un 7" d'à peine douze minutes, non merci...

Conscient qu'il y avait donc encore un peu d'argent à se faire autour de ce disque, Darker Than Black a eu la bonne idée de procéder il y a seulement quelques semaines à une réédition trait pour trait identique à la version originale. Aussi, après quelques euros bien dépensés, me voilà enfin en possession de ce disque fort sympathique.



À l'image de l'ensemble de ses sorties précédentes et suivantes, De Urtida Krafterna est illustré par une photo en noir et blanc d'un petit bout de forêt suédoise en pleine nuit hivernale. Une image épurée sur laquelle viennent se poser aux extrémités quelques ornements typiques de Bekëth Nexëhmü ainsi que ce logo des plus naïfs probablement dessiné dans un one-shot à main levée. Tout cela manque peut-être effectivement d'originalité mais au moins le décors est ainsi parfaitement planté.



Loin des titres à rallonges dont le duo se délecte régulièrement, ce court EP ne comprend que deux titres d'un peu plus de cinq minutes chacun. Vous ne trouverez donc pas ici de plages ambiant à l'intérêt parfois discutable dont se fend de temps à autre Bekëth Nexëhmü (hein Sagamore ?). En fait, passé une courte introduction d'une vingtaine de secondes faite de sonorités synthético-mystiques sur fond de tonnerre grondant, "Urtidens Jättar" rentre sans trop attendre dans le vif du sujet. On y retrouve alors très vite l'essence même du groupe suédois à savoir des riffs froids et faméliques aux mélodies forestières et lumineuses (de cette lumière hivernale douce et vivifiante) parfaitement taillées pour ce genre de climat scandinave exigeant, une batterie volontaire tout en cymbales (ça cavale derrière mais les cymbales tiennent ici encore le haut du pavé), une voix écorchée et lointaine perdue dans cette forêt enneigée ainsi que des nappes diffuses de synthétiseurs histoire de finir de poser l'ambiance générale. Et le constat est identique sur "Det Gapande Svaljet" qui d'ailleurs semble vouloir reprendre la mélodie principale de "Urtidens Jättar".



À la différence de De Dunkla Herrarna, ces deux morceaux vraisemblablement improvisés (enfin si l'on en croit une fois encore les notes laissées à ce sujet par le duo au dos du EP) sont essentiellement tournés vers l'attaque plus que vers le mid-tempo. Pourtant Bekëth Nexëhmü n'est pas sans ralentir parfois la cadence comme l'atteste ce passage à 1:40 sur "Urtidens Jättar" et à 3:06 sur "Det Gapande Svaljet" mais c'est bien pied au plancher que le groupe mène la danse. Une danse constamment rythmée par ces ambivalences qui font le Black Metal des Suédois.



Déjà familier de l'unviers de Bekëth Nexëhmü ? Et bien ce EP ne risque pas de vous surprendre. On y retrouve tout ce qui caractérise la musique du duo. Ceux par contre qui découvriront l'entité par le biais de ce court EP, nul doute que vous succombérez à ses charmes si vous êtes un tant soit peu client de ce genre de Black Metal lo-fi, dépouillé à l'extrême (en dépit d'une production tout de même un peu plus "professionnelle" qu'à l'accoutumé en ce qui concerne la batterie) et finalement extrêmement cryptique. Vous cherchez de quoi accompagner vos prochaines longues balades dominicales en solo ? Alors vous devriez vous pencher avec intérêt sur le cas de Bekëth Nexëhmü. Voyage assuré.

