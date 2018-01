Chroniques » Alder Glade - Spine of the World Chronique Spine of the World

GREYTOMB, on reste au pays des aborigènes avec le premier album de ALDER GLADE, mené uniquement par Drøüyn, et qui se retrouve d’un coup d’un seul pris en main par le label culte Northern Silence Productions. Et vous savez quoi les amis ? Spine of the World est rondement mené et bien distrayant. Si vous aimez la fantasy, la nature, les ambiances épiques mais bien pimentées par l’agressivité du black, vous allez vous envoler. Yeah ».



Ça, ce serait ma chro si j’étais M. Heureux, ou Madame Bonheur. Si je ressemblais à ça en fait :







Parfois je suis dans cet état d’esprit, mais avouons-le, en écoutant ces 6 pistes, je me sens plus de similitudes avec M. Tatillon ou M. Sale...











J’ai aimé cet album, en gros. Mais les passages envoûtants ne sont pas assez nombreux, et ceux plus fades prennent le dessus au fur et à mesure des écoutes. Au début, j’ai donc bien apprécié les envolées de « Lord of the Lakes » ou « Wheel of Stars », et j’ai été transporté par les parties folks de « Beltane » et « Spine of the World ». Elles sont bien fichues. Elles s’accompagnent toujours de passages plus hargneux. La production est par contre un peu faible, et donne l’impression d’être monté sur une montagne et de constater que le paysage est gâché par la brûme. Il y a du charme, mais on aurait pu voir quelque chose de plus beau.



2017 - Northern Silence Productions Black Metal distrayant notes Chroniqueur : 6.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Alder Glade

Black Metal distrayant - 2014 - Australie

écoutez Lord of the Lakes

tracklist 01. Spine of the World 02. Lord of the Lakes 03. Sun Ritual 04. Kingdom Aflame 05. Wheel of Stars 06. Beltane

Durée : 41:16

parution 1 Décembre 2017