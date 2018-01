Chroniques » Moenen Of Xezbeth - Dawn of Morbid Sorcery Chronique Dawn of Morbid Sorcery (Démo)

Vous en conviendrez la scène black metal est très riche. Un fait dû notamment à ses acteurs et actrices qui ont chacun leur propre vision de ce courant musical – comment il doit prendre forme, sonner, se ressentir ou encore ce qu'il doit retransmettre. En ce sens, les Belges de Moenen Of Xezbeth ne déroge clairement pas à la règle. Adoptant une attitude souterraine, cette mystérieuse entité a fait subrepticement son entrée l'an dernier avec une demo, intitulée Dawn of Morbid Sorcery, réalisée en cassette de façon indépendante (pour l'Europe) et via Darkness Attack Records (Amérique du Nord). Une façon de procéder et de diffuser son œuvre très DIY qui va de pair avec les codes suivis par la formation, très ancrée dans le début des années 90, que ce soit au niveau des visuels, de la production ou encore des sonorités délivrées.





D'ailleurs inutile de vous faire un dessin, vous l'avez certainement deviné tout seul (cf. image en haut à droite, les titres,...), les disciples de Xezbeth ont un gros penchant pour ce qui est primitif et ils remplissent très bien le cahier des charges. Un amour inconditionnel à vous brûler les yeux et vous écorcher les oreilles ! Tombés dans le chaudron, les musiciens ont bien ingurgité leurs classiques et en recrachent ici leur propre version. Comme s'ils bâtissaient un temple sur des ruines encore fumantes afin de raviver la flamme. Cueilli par une introduction instrumentale occulte et légèrement désuète – paraissant tiré d'un vieux film d'horreur –, les guitares vont rapidement prendre le relais dans la construction d'ambiances horrifiques. Des atmosphères lourdes et riches en tanin parfaitement mises en relief par un black metal low/mid tempos ainsi qu'un son lo-fi raw de chez raw !





Le groupe pose ses bases au gré des minutes, vous happant en deux temps trois mouvements au passage, avec notamment le terrible enchaînement « Intro »/« Black Devotion Mystery ». Une entame des plus envoûtantes et dont le côté entêtant et grandiloquent à souhait rappelle le meilleur de la scène grecque. Cette accroche, Moenen Of Xezbeth va parfaitement l'entretenir avec l'alternance de parties rampantes et d'autres plus rythmées – fleurant bon les débuts de Samael, entre autres – qui vous font tantôt dodeliner de la tête comme un pauvre possédé (« Dawn of Morbid Sorcery » et son finish bien prenant, ou encore « Heretic Wisdom ») tantôt secouer mollement votre putride carcasse (« Obscured by Lunar Rites »). Vous êtes totalement pris par ce Dawn of Morbid Sorcery, demo aux allures de cérémonie occulte menée par un vocaliste habité, déversant sa bile noire de sa voix arrachée.





Des paroles et des titres blasphématoires, crus, d'une apparente simplicité, qui renvoient à une certaine époque par cette volonté d'outrager. Ces éléments sont en accord avec des riffs classiques et usés jusqu'à la trame. L'ensemble est basique, certes, mais terriblement sincère et efficace – en particulier grâce au climat ténébreux instauré avec facilité par la formation. À l'image de leurs compatriotes de Perverted Ceremony (dont AxGxB en dit grand bien et où officie également Morbid Messiah), Moenen Of Xezbeth se soucie peu des modes ou des questions d'originalité, ne faisant qu'apposer sa propre marque et vision à travers ce court format.

