Bon, on ne va pas trop s'attarder sur les présentations normalement de rigueur pour la simple et bonne raison que je n'ai pas beaucoup d'informations en ma possession concernant Vaal (non, ce n'est pas un diminutif affectueux). Tout ce que je peux vous dire avec certitude c'est qu'il s'agit encore une fois d'un one-man band, que celui-ci est originaire des Pays-Bas et qu'il compte à son actif une démo (Verborgen In Stilte - 2016), un EP (Doudeskraaft - 2017) ainsi que ce premier album sorti l'été dernier en cassette (50 exemplaires...) avant d'être pressé quelques mois plus tard en vinyle (septembre) et CD (décembre) par New Era Productions.



Artwork en noir et blanc, lettres gothiques, petits inserts graphiques à chaque coin, l'esquisse d'un château en pierre juché sur une quelconque montagne et les volutes d'une mystérieuse nébuleuse en arrière-plan, le tout souligné par une épée au pommeau scintillant. Heureusement que le gars en charge de ce travail a réussi à rendre l'ensemble à peu près cohérent car dit comme ça, il y avait de quoi craindre le pire du ridicule de l'absurde de l'inimaginable... Quoi qu'il en soit tous ces éléments réunit permettent d'avoir malgré tout une idée assez claire de ce que l'on va trouver sur cet album et cela avant même de presser la touche "play" de votre lecteur.



Car si à ce stade vous n'avez toujours pas compris qu'on va ici parler de Black Metal, c'est qu'a priori ce genre d'albums n'est pas fait pour vous. D'autant que Geesten Van De Verlorenen n'invite pas particulièrement à la découverte avec cette production à coucher dehors. Guitares rachitiques qui grésillent, batterie tout en cymbales et toms qui saturent, basse étrangement positionnée aux avants-postes (notamment devant les guitares), hurlements perdus quelque part en arrière plan et souffle sur la bande... Autant de petits détails qui laisseront naturellement sur le bas côté tous les réfractaires à ce type de production crasseuse. Pourtant, c'est à mon avis celle qui convient le mieux à un genre comme le Black Metal, en grande partie parce qu'elle permet le développement d'atmosphères obscures et primitives qui ne donnent pas vraiment envie de rigoler.

Et le constat est le même en ce qui concerne l’exécution de ces quelques compositions. Bancales et bien souvent répétitives en dépit de changements de rythmes plutôt nombreux, celles-ci n'ont sur le papier rien qui puisse donner véritablement envie de s'y intéresser. Sauf qu'encore une fois, si vous goûtez à ce genre de Black Metal lo-fi foutraque, dégueulasse et opaque, il vous sera difficile de résister à ces riffs simples, abrasifs et terriblement entêtants, à ces patterns de batterie presque Punk, à cette voix arrachée, malade et fantomatique, à ces mélodies étranges et difformes jouées ici à la basse et finalement à ces ambiances étouffées et oppressantes qui risque bien de poser quelques soucis aux plus claustrophobes d'entre-vous. Il n'y a bien que ce discret clavier ("De Poorten Van Aaru" et "Eenzame Oorlog") et ce soupçon de chant incantatoire sur "Eenzame Oorlog" pour apporter de temps à autre un soupçon de lumière à ce cloaque qui pue autant le souffre que la mort (je laisse volontairement à l'écart "Kroning Tier Ziele" et "Geesten Van De Verlorenen", une introduction et une conclusion aux résonances médiévales évidentes).



Décidément très active ces dernières années, la scène hollandaise (Urfaust, Wederganger, Fluisteraars, Gevlerkt...) n'en finit plus de se révéler à coup d'albums tous plus recommandables les uns que les autres et cela dans des styles bien différents. C'est le cas de ce premier album de Vaal qui, s'il se contente effectivement de peu à travers une approche excessivement crue et dépouillée, réussit malgré tout à nous embarquer avec lui grâce à ses atmosphères glaciales et maladives des plus suffocantes. Geesten Van De Verlorenen n'est pas un disque très original mais il révèle un certain amour pour un Black Metal authentique et dépossédé de tout artifice.

2017 - New Era Productions Black Metal notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Vaal

Black Metal - Pays-Bas

tracklist 01. Kroning Ter Ziele (02:42) 02. Doodse Kilte (04:08) 03. De Poorten Van Aaru (03:23) 04. Riten Van De Maankoning (05:01) 05. De Steen Der Wijzen (05:25) 06. Eenzame Oorlog (04:16) 07. Lichtloos Duister (02:48) 08. Geesten Van De Verlorenen (02:23)

Durée : 30:06

line up Vaal / Chant, Guitare, Basse, Batterie

parution 26 Septembre 2017

thrashothèque 1 personne possède cet album

