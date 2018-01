Chroniques » Beorn's Hall - Mountain Hymns Chronique Mountain Hymns

Ça alors ! J’étais loin d’imaginer que Naturmacht Productions était capable de nous sortir un album aussi anecdotique, voire ennuyeux comme ce premier essai de BEORN’S HALL. Quelle catastrophe ce Mountain Hymns... Approximatif, lassant, plat... Remarque, le label n’en a sorti que 300 exemplaires en CD et 30 en Tape. Il a bien senti qu’il allait pas en écouler des montagnes, rahahahahaha ! Non, mais sincèrement, quelle surprise de la part de la maison allemande qui cette même année 2017 a sorti les bombes de HAVUKRUUNU, DAUÞUZ, GRIMA et HYRGAL. La comparaison fait mal, terriblement mal. C’est comme si tu es en train de prendre Emily Ratajkowski en levrette et que d’un coup, tu vois un étron sortir de son cul. Quoi ? C’est dégueu ? Eh bah dis-toi que toi au moins tu n’es qu’en train de l’imaginer, alors que moi, cet album, je l’ai subi !



J’en rajoute, j’en fais trop. Cet album n’est pas le pire de l’année ! Oui, peut-être, mais pas tant que ça ! Déjà, les 5 premières minutes cassent bien les bonbons. « A Conjuring of Clouds » est un chant lointain répété pendant 2:49. Ouaé, Wéa... Ouaé, Wéa... Ouaé, Wéa... MAIS FERME TA GUEULE PUTAIN. On dirait HIMINBJORG sur « Chants d’hier, chants de guerre, chants de la Terre », mais en plus mauvais (oui, j’adore le groupe français, sauf cet album...) Et ça enchaine directement avec « Black Foe of the Earth », une piste de 6:37 qui commence par 3 minutes de guitare acoustique avec un accord qui tourne en boucle. Mais vraiment en boucle. Tu regardes systématiquement la minuterie pour savoir si ça tourne pas en rond. Mais non, ça avance. Péniblement mais ça avance. Et là, enfin, c’est parti. Et tu découvres un groupe américain qui joue du pagan primitif.



Ça peut être bien le pagan primitif, hein. C’est pas ça le problème. C’est que ce groupe n’a pas d’idées. Pas de charisme. Pas de moments marquants. Pas la capacité de créer des ambiances. Il joue, c’est tout. Oui, on peut dire que c’est fidèle à une certaine époque, que c’est un esprit 90’s, qu’il y a de la sincérité dans l’approche... Ce qui mérite bien 4 points. Je les ai comptabilisés. Ensuite, j’ajoute un demi point pour quelques mélodies qui se laissent bien écouter. Mais c’est tout. Aucune piste ne m’a convaincu, et plus ça allait, plus j’avais hâte de passer à autre chose. Bref, je me libère et cesse enfin de réécouter cette frustrante déception.

