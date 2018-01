Chroniques » Defenestration - Gutter Perdition Chronique Gutter Perdition (EP)

Décidemment l’Ouest de la France est devenu un repaire important en matière de Death Metal moderne ou old-school, si on peut facilement citer WAR INSIDE ou FALL OF SERAPHS peu de monde connait en revanche ce combo nantais qui a déjà plusieurs années d’existence, mais qui a pris le temps de mûrir pour proposer du son. Car après un démarrage en 2012 sous le nom de MACROGOL (avant de prendre son appellation actuelle deux ans plus tard), seule une démo sortie en 2015 avait permis au quatuor de montrer ce dont il était capable. Aujourd’hui signé chez Xenokorp (qui a décidemment le nez creux en matière de Metal de la mort bien bourrin) il confirme que la nostalgie a du bon tant sa musique nous renvoie près de trois décennies en arrière, car ici on retrouve la férocité et le côté gore des premiers CANNIBAL CORPSE ou DEATH, et les excès de vitesse des débuts de SEPULTURA ou SODOM.



D’ailleurs dès les premières secondes de « Blinding Sublimation » on voit ressurgir un passé radieux tant le riff de départ rappelle les grandes heures du Morrisound Studio, notamment via la production grasse et chaude du reste des instruments qui contribue à cela. Ici on a droit à un mélange jouissif et inspiré de blasts énergiques, de parties rapides en simple et en double (avec une mention spéciale pour le jeu au pied tout en mouvement et en groove de Petite Frappe derrière son kit) où se mêlent ici et là quelques rythmiques lourdes et même un break de basse, pour un résultat basé sur la vitesse qui offre un Death cru et direct, à l’écriture simple et particulièrement remuant et affûté. Cependant il serait dommage de croire que le groupe ne fait que bourriner et qu’il propose une musique monolithique et répétitive, car il n’en est rien vu que « Vintage Carnage » va montrer une facette plus écrasante et massive, tout en y introduisant du Thrash à l’ancienne via des riffs en acier trempé et un tempo qui s’excite un peu plus, permettant ainsi à l’auditeur de headbanguer à fond. Avec son alternance entre les influences floridiennes et allemandes le quatuor signe la compo la plus variée de cet EP, avant de revenir à quelquechose de plus direct via « Jizzus » qui laisse plus de place au tapis de double et au mid-tempo, mais qui n’oublie pas de s’exciter lors de quelques moments joués à fond. Cela continue avec l’ultra-court et bonnard « Sorry To Apologize » qui pendant à peine plus de deux minutes ne fera aucun quartier tout en jouant à fond, et qui hormis un court moment de répit déversera toute sa hargne et sa radicalité via sa vitesse quasi-continue, afin d’obtenir la compo la plus ravageuse et rentre-dedans. En revanche avec « Akkarian Orakle » on va avoir droit à tout l’inverse de ce qui a été entendu précédemment car c’est à la fois la compo la plus longue mais aussi la plus étouffante et massive, vu qu’ici l’explosivité et les pointes de vitesse sont quasiment absentes (et sont justes présentes pendant un tout petit moment sur la partie centrale) et que priorité est donnée à la lourdeur, ce qui renforce ce côté putride et gras.



Terminer par ce morceau est un choix osé mais payant, car il montre tout le potentiel des gars dans ce court-format très dense qui s’écoute vite et bien et où pas une once d’ennui n’apparaît (vu qu’ils vont à l’essentiel et ne s’encombrent pas de futilités), d’ailleurs l’absence de solos n’est même pas préjudiciable à l’ensemble … c’est dire. Sans chichis et proposant bien plus de variété qu’on pourrait le croire de prime abord, ce cinq titres est une réussite totale (tout comme sa pochette magnifique façon bande dessinée), où son groove insolent ne cesse de faire remuer les têtes et les nuques, même les plus récalcitrantes, et place le combo dans les espoirs hexagonaux à suivre de près et dont on a déjà hâte d’entendre la suite de cette galette absolument impeccable.

2018 - Xenokorp Death Metal notes Chroniqueur : 4.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : (2) 3.83/5

plus d'infos sur Defenestration

Death Metal - 2014 - France

nouveaute A paraître le 9 Février 2018

écoutez Blinding Sublimation

tracklist 01. Blinding Sublimation 02. Vintage Carnage 03. Jizzus 04. Sorry To Apologize 05. Akkarian Oracle

Durée : 19 minutes

line up Cancrelat / Chant

Apocalyptic Lawnmower / Guitare, Chant

Basstard / Basse

Petite Frappe / Batterie

