Polymorphe Records, disquaire de ma région mais également label, s'occupe de l'édition et de la promotion de cette formation brésilienne récente, encore méconnue par chez nous.

On rentre dans le vif du sujet avec un Thrash plutôt orienté Death metal, c'est à dire que ça balance, sans fioriture et on ne sera pas surpris de lire qu'ils sont inspirés de DESTRUCTION,



Globalement, on a affaire à un album qui gueule bien, sous une prod agressive sans trop en faire. On peut y apprécier des articulations bien huilées, comme sur « Affront ». J'ai ma préférence pour « Angry Voices », avec ses parties vénères blastées qui font plaiz' ! Et le solo annoncé par une arrivée martiale, et termine vers un riff plus groove, ça fonctionne ! J'apprécie également la durée des morceaux : chacun est conduit sans traîner en longueur ni couper court. Parfois, une petite touche de Thrash direct, ça fait du bien par où ça passe, et les idées et changements introduits ne semblent ni jetés au pif, ni appuyées lourdement. Et même quand un morceau me convainc moins, il y a quand même quelques touches qui viennent me récupérer, comme dans « Religions Cancer » où la partie abrasive conduit au solo et retombe sur ses pattes. En live, ça va déboîter !

Et ce qui surprend également c'est que, dans l'ensemble, on n'est pas sur une musique débridée qui veut aller le plus vite possible ni étaler sa technique. Autrement dit, on sent un album à l'ancienne, qui fait du metal coup de poing pour frapper fort, sans non plus poser en mode « regarde, on fait du revival, t'aimes ça la musique des années 80, alors manges-en ! ». On entend cette authenticité notamment dans « Mestre Do Barro », avec les idées proposées en terme d'ambiance sud-américaine, et ça leur réussit !



Et je trouve que c'est finalement ceci qui fait la force d'une telle production : elle est sincère, et dans un genre où la rage doit être réelle et palpable, ça fait du bien d'entendre cette hargne sans filtre ni artifice. Le mix est d'ailleurs impeccable et rend d'une excellente manière ces riffs mordants (« Scum of this World »), cette basse grondante (« Conflicts »), cette batterie qui martèle fort tout en variant son jeu (« Under Siege » ! Et « Sowed by Lies » également avec son intro) et cet aboiement en guise de chant (« Violence »). Le tout met en relief des sons leads discrets d'abord mais qui marquent quand ils sont présents (« Carved in Stone »). Une très bonne pioche pour les amateurs de Thrash-Death brésilien, ainsi qu'un disque bien sympa pour sa session sport ou cuisine – et pour les autres, laissez-vous tenter, vous pourriez être surpris !

Angry Voices
2018 - Polymorphe Records
Thrash / Death dou Brasil
notes Chroniqueur : 7.5 / 10

Thrash / Death dou Brasil - 2016 - Brésil

Under Siege

Violence

Religions Cancer

Mestre do Barro

Wartime Conspiracy

tracklist 01. Scum of the World (03:03) 02. Angry Voices (03:35) 03. Affront (03:18) 04. Conflicts (03:01) 05. Terra sem Males (Guerra Guaranítica) (02:10) 06. Mestre do Barro (03:50) 07. Religions Cancer (03:19) 08. Under Siege (02:50) 09. Carved in Stone (03:30) 10. Wartime Conspiracy (03:06) 11. Echoes of the Insanity (01:44) 12. Under Siege (chant par M;Pompeu du groupe "KORZUS") (02:48) 13. Sowed by Lies (Bonus track) (03:43) 14. Violence (Bonus Track) (03:20)

Durée : 43:21

line up M. Mictian / Basse, Chant

Rafael Rassan / Guitare

Jedy Nahay / Batterie

