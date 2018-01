Chroniques » Deer Venom - Deer Venom Chronique Deer Venom (EP)

Peut-on être Stoner et Punk à la fois. Moi je crois que oui. Pour être tout à fait honnête, je trouve la jeune scène Punk bien plus audacieuses et innovante que la jeune scène Metal qui est trop souvent empêtrée dans son pesant héritage. Etre Stoner et Punk à la fois, c'est avoir un esprit et une liberté d'action toutes Punk, alterner des brûlots cinglants et urgents de moins de deux minutes comme "Not Today" et des compos organiques, contemplatives et chargées de fuzz comme "At Twilight". Quand vous écouterez le debut EP du trio DEER VENOM, vous aurez les deux sons de cloches. Et c'est bien.



DEER VENOM est un power trio originaire de Seattle. La terre natale du Grunge accouche ici d'un hybride pas si étrange que ça (j'ai d'autres gangs de Stoner / Punk dans mon escarcelle, je vous en parlerai bientôt!). Ce qui me plait dans leur musique, c'est qu'ils s'affranchissent des codes et étiquettes souvent pesantes dans notre musique préférée. C'est ça pour moi, la Punk attitude. Comme à l'origine du mouvement dans les années 1970, c'est foutre un gros coup de tatanne dans la fourmilière, reprendre les basiques et y ajouter la hargne, l'énergie débridée et l'urgence. Le Punk des années 2010 porte en lui ces mêmes ingrédients et c'est cette liberté qui fait du bien, surtout quand elle n'est pas juste un coup de gueule et qu'elle s'accompagne d'un vrai travail de construction et d'arrangements, de riffs poilus et de fuzz.



Si je devais faire des ratios, je dirais que DEER FUZZ est à soixante dix pourcents Punk, le Stoner, c'est le glaçage sur le gâteau, c'est la disto, c'est le son qui crépite, c'est les instrus étirés de "Witch's tit" et "At Twilight", mais arrêtons d'ergoter. La musique du trio américain est cool car elle apporte quelque chose de neuf et frais. Le gang se rit des étiquettes, faisons comme lui et profitons de la bonne came qu'il nous offre.

