Omnivorous Void des Allemands d’I I (connus également sous le patronyme d’Infernal Invocation). Dans un monde parfait, j’aurai moi aussi déjà évoqué la sortie de ce split paru fin novembre sur Ván Records et qui réunit autour de I I un autre groupe allemand dont on a déjà parlé ici même, un certain Lihhamon. Si vous avez bonne mémoire, vous vous souvenez peut-être que ces derniers m’avaient fait à l’époque très forte impression grâce à un premier album particulièrement redoutable intitulé

Disponible en CD et en vinyle, Miasmal Coronation se propose de nous faire découvrir sept nouvelles compositions (quatre pour I I et trois pour Lihhamon) pour une durée totale n’excédant pas les trente-deux minutes. Une durée tout à fait suffisante pour nous infliger une sévère leçon de Black/Death Metal.



Le premier groupe à ouvrir le bal est I I au son d’une introduction de près d’une minute quarante ne laissant en rien présager ce qui nous attend par la suite. Voix d’hommes et de femmes façon opéra Garnier, perdues dans ce qui semble être un hall de gare planté en plein cœur de l’espace... Heureusement, passé cette mise en bouche étrange, les Allemands ne tardent pas à rentrer dans le vif du sujet à coup de riffs éclairs, de blasts punitifs et de vocalises arrachées. Le tout est servi par une production musclée qui offre puissance, nervosité et lisibilité à l’ensemble. Une lisibilité jamais mise en défaut qui permet ainsi de déguster sans avoir à discerner la teneur de chaque riff... Rien de neuf donc sous le soleil, surtout pour ceux qui ont déjà écouté le très bon Omnivorous Void, mais une fois de plus Infernal Invocation réussi à nous exploser la tête grâce à cette efficacité tout à fait redoutable et dont il fait preuve à chaque instant. Pourtant, loin de foncer dans le tas tête baissée, I I sait aussi quand et comment calmer le jeu afin d’apporter un soupçon de contraste à son mélange de Black et de Death Metal. Des cassures tout à fait bienvenues comme cette séquence à 2:23 sur "Indoctrination Of Death’s Command", ce passage à 1:27 sur "Miasmal Coronation" ou bien encore tout au long de "Vidargängr", un titre instrumental toujours assez sombre mais cependant beaucoup moins tendu qui va ainsi jouer le rôle de transition entre chaque performance.



C’est donc Lihhamon qui conclue ce split avec trois nouveaux morceaux toujours aussi savoureux. Ici pas de véritable introduction mais une succession de riffs saturés qui vont venir se mêler à des roulements de tomes plus ou moins continus. On sent d’emblée que les choses seront ici encore un peu plus chaotiques et sauvages que chez I I. Déjà parce que la production se montre un peu plus abrasive et moins lisible mais aussi et surtout parce que l’approche de Lihhamon est un petit peu différente par rapport à celle de ses homologues. Moins prompt à apporter de la nuance à son Black/Death, les Allemands se rangent davantage du côté d’un Teitanblood ou d’un Revenge (sans les dissonances et dont il a repris la manière de nommer chaque titre). Pas de demi-mesures donc ou alors seulement à travers ce qui sert d’introduction comme lors des trente premières secondes d’« Inferno (Decimation Doctrine) », mais plutôt une débauche de blasts, de riffs nerveux et intenses et voix éructées, tantôt arrachées, tantôt plus profondes, parfois les deux ensembles… Là encore, comparativement aux titres présents sur



2017 - Ván Records Black / Death Metal notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur I I (Infernal Invocation)

Black / Death Metal - 2010 - Allemagne Lihhamon

Black / Death Metal - 2013 - Allemagne

tracklist I I

01. Indoctrination Of Death's Command (05:05) 02. Weltenfresser (04:10) 03. Miasmal Execration (05:16) 04. Vidargängr (02:24)

Lihhamon:

05. Zelot (Splendour Of Terror) (05:07) 06. Inferno (Decimation Doctrine) (04:50) 07. Chasma (Deathstrike Coronation) (04:46)

Durée : 31:38

parution 24 Novembre 2017

thrashothèque 1 personne possède cet album

voir aussi Lihhamon

Doctrine

2016 - Auto de Fé Productions

