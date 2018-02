Chroniques » Holmgang - Dømt til døden Chronique Dømt til døden

L’histoire de cet album est assez singulière puisqu’il avait été perdu. En fait, il était censé sortir il y a une dizaine d’années, mais suite à des problèmes de label, l’enregistrement avait disparu. C’est du moins ce que nous raconte le groupe, HOLMGANG, dans le livret de ce miraculé Dømt til døden. Miraculé parce que finalement une copie aurait récemment été retrouvée, nous donnant enfin l’occasion de retrouver cette formation danoise, regrettée par… pas grand monde… Bon, j’avoue, je n’ai pas jamais non plus été un grand fan même si j’ai toujours (quelque part) les deux premiers opus de 2003 et 2007 et que le titre « Himmelhvælvets bane » (de l’album Gengangerens kvad) était un très très bon moment. Je n’avais d’ailleurs même pas remarqué que le groupe avait spitté en 2009. Ah oui, quand même ! Il y a quand même 8 ans ! Alors attention, la formation n’a pas l’intention de se reformer, mais elle a au moins pris l’initiative de sortir cet album posthume, chez Purity Through Fire. À 300 copies uniquement par contre. Ils ont bien conscience qu’ils ne sont pas attendus par beaucoup plus de monde…



HOLMGANG n’est pourtant pas un groupe merdique. Juste un groupe trop transparent, à qui il manque le quelque chose qui le fait garder en mémoire. Il joue un black metal agressif et galopant, ponctué de forts accents pagan qui s’adressent aux anciens fans de KAMPFAR. Il n’y a ni vent frais, ni compositions qui cassent trois pattes à un canard, ni rien qui ne soit vraiment indispensable… Mais on peut très bien se l’enfiler et le trouver agréable. Les 53 minutes passent bien, et l’on peut juste regretter que certaines pistes soient trop longues inutilement, de 7 à 12 minutes.



Bon, la longueur elle est aussi due à la manie de notre entité d’ajouter des intros et prologues. On retrouve ainsi le piano, les cris d’oiseau, les cloches qui tintent, des femmes qui crient, et encore le piano à la toute fin de l’album. C’est bien enveloppé, c’est sûr. Et puis quelques mélodies tirent quand même leur épingle du jeu. Les riffs font leur effet, mais je le rappelle, ce n’est pas non plus révolutionnaire, ni jouissif. Un bon petit album en somme.

2017 - Purity Through Fire
Pagan Black Metal
Chroniqueur : 6.5 / 10

Pagan Black Metal - 2001 † 2009 - Danemark

tracklist 01. Indebraendt 02. Paa hjul og stejle 03. Haengt 04. Over dalen 05. Druknet 06. Pisket

Durée : 53:27

