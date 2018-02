Chroniques » False Gharial - Birth Chronique Birth (EP)

Pour 2018, j'avais pris la résolution de ne plus trop parler des albums autoproduits moyens ou mauvais. Vous comprendrez certainement que je préfère que vous employiez votre temps de cerveau disponible à découvrir de la bonne musique qu'à vous abîmer les tympans avec des trucs nazes. Certes, on pourra toujours rétorquer que je n'ai pas le monopole du bon goût et que je peux me tromper dans mes évaluations, mais moi aussi, je préfère passer du temps à vous vanter les mérites d'un bon disque plutôt que de dauber un mauvais opus.



En l'occurence, la note vous l'aura laissé deviner, nous avons bel et bien affaire à un mauvais disque. Celui-ci nous arrive de Singapour et je me suis peut-être laissé influencer par le très chouette artwork, l'intro cinématographique "Birth" et "Jigsaw", le premier morceau thrashisant avec un gros riff autoroute gras comme un baklava et un chant un poil approximatif mais épais comme un cou d'auroch, juste comme il faut pour ajouter de la masse à un morceau très lourd. Le problème c'est que ça se gâte assez rapidement par la suite et que les petits défauts, déjà présents dans "Jigsaw" mais sans être rédhibitoires, finissent par devenir envahissants. Le chant est au mieux approximatif et un poil chevrotant, au pire faux, le son trop compressé, la batterie trop synthétique, les riffs et les arrangements sans grande originalité. On retrouve d'ailleurs TOUS ces défauts dans le morceau "Let's Make Money" que j'ai eu du mal à écouter jusqu'au bout.



Cet EP nous propose donc une chanson passable, une franchement mauvaise, deux moyennes sans plus....En synthèse (oui, je vais vite en besogne, mais le disque n'est pas très long, on ne va donc pas en faire une thèse), un disque inégal tirant plutôt vers le "pas terrible" option "peut faire mieux".

