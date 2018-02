Chroniques » Disfuneral - Disfuneral Chronique Disfuneral (EP)

On ne se débarrasse jamais vraiment de l'herpès. Tôt ou tard, sous une forme ou sous une autre, il revient. C'est pareil pour la musique. On croyait en avoir fini avec le combo lorrain qui avait adopté le nom du virus et n'avait rien sorti depuis 2012, le revoilà qui resurgit au début de l'automne 2017 sous l'appellation Disfuneral. Un renouvellement de patronyme dû à un changement de line-up et d'orientation musicale mais on ne me l'a fait pas à moi, c'est du pareil au même!



Bon effectivement, on peut sentir une inclinaison plus importante vers le punk hardcore et le D-beat, comme sur la surprise finale, d'où le préfixe dis-. Ceci étant dit, on reste quand même ici dans le bon vieux death metal bien crados de la fin des années 1980 et du tout début des années 1990. La pochette noir et blanc avec son skull dégoulinant qui fait très tape de demo band d'il y a trente ans ne trompe pas. Ce premier EP n'est d'ailleurs sorti qu'en format K7. Et c'est toujours Autopsy qui tient le rôle d'influence principale. Le son bien gras (bravo pour la production DIY juste parfaite), le groove putride entraînant, les riffs sombres déglingués, les phases de démence en tchouka-tchouka thrashy accéléré, les tremolos lugubres, les passages plombés, la basse qui racle, les petites leads sinistres, les solos rock 'n roll zombifié, le feeling punk à l'arrache qui peut aussi rappeler les débuts de la scène DM suédoise (influencée elle aussi par les Californiens de toute manière) ainsi que les vocaux vomis de psychopathe à la Reifert, tout y est.



Rien de nouveau dans le caniveau, donc. Mais ce n'est pas ce que l'on attend d'un groupe qui nomme ses morceaux "Coffinement", "Baptized In Sewer" ou encore "Slimy Horror From The Depths" et baptise son style "archaic death metal", pas vrai?! Une appellation qui colle très bien à la musique primaire et primitive de Disfuneral. C'est simple, c'est court, c'est direct et ça ne se regarde pas dans le miroir pour vérifier qu'on est bien coiffé. Et vous savez quoi? Eh bien c'est putain de jouissif! Ultra efficaces, les morceaux s'enchaînent sur même pas vingt minutes qui passent tellement vite que l'on est à chaque fois tenté de rappuyer sur lecture pour régresser à nouveaux avec les Français. Des Français qui se sont vachement bien démerdés pour nous sortir une petite tuerie de death metal old-school qui pue le cadavre pas frais. Disfuneral ravira les fans d'Autopsy, de Master, de Nihilist, de Death Breath et de vieux death de squat mal fagoté à l'énergie punk communicative. Un groupe qui sample Francky Vincent ne peut de toute façon pas être foncièrement mauvais!

2017 - Autoproduction
Archaic Death Metal
Chroniqueur : 4 / 5

Archaic Death Metal - 2015 - France

tracklist 01. Night Of The Hallucinated (02:33) 02. Total Collapse (03:20) 03. Coffinement (03:23) 04. Baptized In Sewer (03:11 ) 05. Slimy Horror From The Depths (03:09) 06. Untitled (02:47)

Durée : 18:23

parution 25 Septembre 2017