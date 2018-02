Chroniques » Mortis Mutilati - The Stench of Death Chronique The Stench of Death

Sur Thrashocore, on a un forum, et il est plutôt actif. Il y a une dizaine d’années, cela n’aurait étonné personne, mais sincèrement, depuis l’ère des réseaux sociaux, ils ont perdu de leur superbe. Beaucoup ont disparu, d’autres survivent avec quelques membres fidèles qui discutent en mini-groupes. Mais sur Thrashocore on est toujours flamboyant, et on voit même de nouveaux arrivants gonfler les rangs. On a un petit nouveau d’ailleurs qui est très bavard. Son nom ? Jeanciflard. Et pourquoi je vous parle de lui ? Parce qu’il a beau être nouveau sur le forum, il a un gros bagage en tant qu’auditeur de black metal, et que j’aime bien ce qu’il nous partage à chaque fois. Sauf que l’on ne peut pas être d’accord sur tout, et que là, en parlant de MORTIS MUTILATI, il a fait une comparaison avec… EVANESCENCE. Et apparemment c’était pas un compliment. Tu es jeune et tu ne connais pas EVANESCENCE ? 2003, « Bring me to Life », BO de Daredevil… 450 millions de vues sur Youtube alors que le titre y a été mis en 2009… Allez, je suis sûr que même les jeunes connaissent.



Eh bien MORTIS MUTILATI, c’est peut-être du EVANESCENCE, mais c’est du black metal avant tout. La référence vient tout simplement du fait qu’il y a beaucoup de sucreries dans cet album. Bien entendu Jeanciflard a exagéré les traits pour que ce soit drôle, et finalement c’est plutôt avec d’autres formations françaises atypiques qu’il faudrait trouver des liens. Et là, j’ai envie de citer avant tout NIGHT, puis LES CHANTS DE NIHIL et HYRGAL. Pas tout du long, et pas tous pour les mêmes raisons, mais ce qui est certain, c’est que MORTIS MUTILATI fait du black bondissant qui ne se met aucune limite. Des soli clairs, des vocaux clairs et d’autres féminins, des breaks au clavier, du piano qui caresse les mélodies saturées… Oui, c’est particulièrement sucré, mais c’est efficace.



Je suis peut-être un poil trop facile à convaincre, mais je suis extrêmement sensible à ce genre de mélange. Je fais partie de ceux qui regrettent que l’on tape si fort sur le black sympho et autres genres de black qui ajoutent du pathos. Ici, ce n’est ni symphonique, ni orchestral, ni shoegazé ou postblackisé, c’est du BM à émotions ! Allez, en étant un peu fou, on pourrait même les classer à côté de GLACIATION et AU CHAMP DES MORTS pour leurs ambiances à la fois dépitées, mélancoliques et un poil classieuses.



Le niveau est en plus très constant tout le long de l’album, 50 minutes en 10 pistes. Le talent vient surtout de la personnalité et de l’originalité de chaque piste. Nous n’avons pas un groupe qui tourne en rond, et au contraire il parvient à composer des pistes au charisme et à l’aura intéressants. Il arrive à transporter, à donner envie de réécouter à nouveau, sans lasser. Je ne sais pas pourquoi j’avais raté ce groupe alors qu’il a déjà auparavant 3 albums, sortis chez l’incontournable Naturmacht Productions. Il faut absolument que je les trouve, en espérant que ce soit déjà aussi prenant.



Le côté mielleux en gênera sûrement beaucoup, qui se retrouveront plutôt dans l’opinion de Jeanciflard. D’autres devraient tomber sous le charme, comme moi. A tester, et pas seulement avec une seule piste puisque comme je le disais on trouvera des astuces différentes ci et là. Je suis convaincu !

2018 - Autoproduction Black Metal notes Chroniqueur : 9 / 10 Lecteurs : - Webzines : (3) 7.17/10

Black Metal - 2011 - France

tracklist 01. Nekro 02. Echoes from the Coffin 03. Crevant-Laveine 04. Regards d'outre tombe 05. Onguent mortuaire 06. Portrait ovale 07. Homicidal Conscience 08. Invocation à la momie 09. L'odeur du mort 10. Ecchymoses

Durée : 50:21

parution 1 Janvier 2018

