Chronique Cobra Speed Venom





Les astres étaient alignés avant même sa sortie : on sentait, via sa communication sur les réseaux sociaux, un groupe de nouveau en phase, en forme, et soudé comme jamais. L’arrivée d’un peu de sang frais avec Henrik Axelsson, percussionniste chez IMPLODE, a permis aux Couronnées d’avoir une section rythmique enfin stable, après un mercato de batteur un peu déstabilisant depuis le départ du (très) regretté Janne Saarenpää. Côté vocalises, on a déjà tous oublié ce fait, mais Lindstrand, l’Elvis du Death Metal, avait laissé sa place de 2009 à 2011 à Jonas Stålhammar, pour le très, très, passable



Je parlais des compositeurs, à la lecture du livret, j’ai vite retrouvé mes marques entre le style très Death n’ Roll de Magnus Olsfest, contributeur majeur de cet album (« Iron Crown », « Destroyed by Madness » et ce tout dernier riff rock n’ roll signature à mort de son style, « In the Name of Death », « Cobra Speed Venom ») et celui plus mélodique/heavy de Tervonen (« We Avenge », hymne midtempo de ce nouvel album qui fait écho à « World Below » d’il y a 10 ans, et la sublime instrumentale « Where My Grave Shall Stand ») ; au milieu de ces deux artistes s’est immiscé le soliste Robin Sörqvist, qui propose des compos Death/Thrash plus standards (« Rise in Blood », « World War Machine »), et pour ainsi dire les plus faibles (mais c’est très relatif) de l’album. Mais le gaillard se rattrape avec des solis absolument magnifiques, chacune de ses apparitions est une petite merveille et à l’heure où les solis n’ont plus trop de sens dans le métal extrême, il est bon d’entendre des musiciens ayant encore cette envie d’en produire. La première moitié de l’album est un sans faute, et si j’adhère un peu moins aux compos de Sörqvist précités (même si « World War Machine » a de très bons passages), je retrouve immédiatement la flamme avec l’instru précédent évoqué, et ce « The Sign of the Scythe » aussi épique (7mn) que jouissif, idéal pour conclure. Un petit look à la « Killing Star » (titre concluant un de leurs albums cultes,



