Chroniques » Dominant - The Summoning Chronique The Summoning (EP)

Cela fait maintenant quelques années que le nom de Dominant tourne dans les milieux autorisés. Formé en 2012 par Robin Larsen (à quand un nouveau Hideous Deformity ??) et André Bjerring, le duo récemment devenu quatuor avec l’arrivée de Tapir derrière les fûts et de Jimmy Javins des excellents Necrotic Disgorgement au micro, nous propose ici son tout premier EP dont un extrait (« Servants Of Damnation ») avait déjà été publié... il y a cinq ans ! Mieux vaut tard que jamais me direz-vous ! Nos Norvégiens ont donc pris leur temps mais peu importe car la qualité est au rendez-vous ici avec cinq titres d’un death metal qui ne rebattra par les cartes du genre mais devrait facilement en convaincre plus d’un.



Pourquoi ? Tout simplement parce que « The Summoning » nous propose un death metal varié, allant piocher ses influences aussi bien dans le classique comme dans le plus moderne et ne jouant la carte ‘’jusqu’au-boutiste’’ sur aucun des différents tableaux (malgré l’étiquette « technical » abusivement apposée par le label), même si une certaine tendance se détache, nous y reviendrons. Classique effectivement car ce premier EP fleure bon le death metal dans ce qu’il a de plus primaire, instinctif et viscéralement fuligineux. Des riffs sans trop de fioritures, taillés au hachoir et assénés avec un plaisir malsain, appuyés par une section rythmique implacable que ce soit par ses blasts ou – surtout – cette double qui ne lâche que très rarement le mode pilonnage. Si les riffs n’ont honnêtement rien qui ne mérite de s’en relever la nuit, il faut par contre avouer que Robin Larsen possède ce talent de composition qui, à défaut d’un réel cachet, insuffle à son jeu une dose de groove assez irrésistible et nombre de ses riffs déploient cette capacité à vous faire involontairement dodeliner du chef ou au minimum taper du pied. On se complait dès lors dans un death metal bourbeux à la sauce Deicide meets Gutted qui ne franchira que rarement la vitesse autorisée mais le compensera par une accroche de – quasi – tous les instants. En effet si vous ne goûtez votre métal de la mort que dans l’excès de brutalité ou a minima de vitesse, Dominant risque de vous laisser sur le bord de la route. Certes Tapir ne rechigne pas à la blastouille lorsque le propos le nécessite mais la vitesse n’est pas l’atout principal du combo qui se complait tout autant – voire plus – dans cette approche volontiers mid-tempo et ultra-accrocheuse. Heureusement l’appui bien guttural de Jimmy Javins viendra accentuer le côté musclé de la chose qui sur certains passages fleurera même le bon vieux Aborted et tout cela sans oublier une petite touche mélodique savamment dosée avec notamment quelques leads bien senties qui viendront enjoliver un EP à la jolie pochette qui s’écoute aussi facilement qu’on s’enfile une petite mousse.



Car avec ses vingt minutes au compteur « The Summoning » est de ces petits EP que l’on peut s’envoyer vite fait bien fait lorsque l’envie d’un death pas trop brutal et méchamment accrocheur se fait sentir. Rien ici n’ira bouleverser l’ordre établi mais inutile pour autant de bouder son plaisir de s’enfiler ces cinq titres diablement efficaces et sinuant au travers de différentes chapelles sans toutefois s’enfermer dans aucune d’elles.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2018 - Lacerated Enemy Records Death Metal notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Dominant

Death Metal - 2012 - Norvège

écoutez Servants of Damnation

Vacant Soul Invasion

tracklist 01. The Purging Swarm 02. Servants of Damnation 03. Vultures of the Void 04. Feast of Woe 05. Vacant Soul Invasion

Durée : 20'31

line up Robin Larsen / Guitare

Jimmy Javins / Chant

André Bjerring / Basse

Tapir / Batterie

Essayez aussi Hate Storm Annihilation

Storm of Flames

2014 - Autoproduction Bölzer

Aura (EP)

2013 - Iron Bonehead Productions Cruciamentum

Engulfed In Desolation (EP)

2011 - Nuclear Winter Agon

Violence Procreation

2008 - Autoproduction Nominon

Diabolical Bloodshed

1999 - X-Treme Records