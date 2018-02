Chroniques » Doedsvangr - Satan ov Suns Chronique Satan ov Suns

J’adore ! Oui, j’adore… la pochette de cet album. Le ton, les dessins, la thématique. Elle est bien cette pochette. Elle est ultra hot. J’adore aussi le line-up ! Trois démons réunis. Doedsadmiral de NORDJEVEL et SVARTELDER est au chant. Shatraug de HORNA, SARGEIST ou MORTUALIA s’occupe des guitares et de la basse. Et à la batterie nous avons AntiChristian de TSJUDER et GRIMFIST. Deux Norvégiens et un Finlandais pour un groupe nouvellement créé qui cherche avant tout à dépoter.



DOEDSVANGR ne fait pas dans la dentelle. Il « envoie du pâté » sans se demander s’il ne faudrait pas ralentir ici, ajouter ceci ou cela là. Satan ov Suns est tout simplement une offrande pour notre maître Satan, composé de 11 pistes survoltées pour un total de 54 minutes. Si vous avez besoin d’un grand bol de satanisme, de chaleur intenable, de souffle mesquin et de flammes infernales, vous allez vibrer aux sons démoniaques de « Diaboli », « Our Lord Cometh ! », « Breath of Lucifer » ou encore « Throne of Black Illumination ».



Les titres donnent une parfaite idée de ce qui nous attend. Trop d’ailleurs. Parce que les compositions n’ont rien de plus qu’un autre groupe du style. Parce que le résultat est exactement celui auquel on s’attendait. C’est ce qui saura ravir les inconditionnels du style, et très rapidement lasser les autres. Quelques parties sont tout de même un peu plus envolées, principalement des riffs lumineux comme le titre phare (pour moi rahahahaah) « Black Dawn ».



Peu de reproches à faire. Les membres avaient sûrement envie de faire un truc très occulte, sombre et dépotant. C’est réussi, il faudra s’en satisfaire ou aller rôtir ailleurs. Les fans de GORGOROTH ou même WATAIN pourrait y trouver leur plaisir. Et en parlant de GORGOROTH, c’est justement le nouveau chanteur (depuis 2012 tout de même), qui a fait la pochette. Khaos Diktator Design est effectivement le nom de graphiste de Atterigner, vocaliste sur Instinctus Bestialis. Il a fait des couvertures pour DRAUGUR, NORDJEVEL, NEFANDUS, ARDITI…

