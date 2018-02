Chroniques » Savage Master - Creature Of The Flames Chronique Creature Of The Flames (EP)

With Whips And Chains, sorti en 2016 chez High Roller. Pourtant, le premier full-length des Américains, Creature Of The Flames, à nouveau orné d'une pochette en couleur du sieur Chris Moyen, date déjà d'octobre 2017 sur Skol Records (CD) et High Roller (vinyle).



Vous n'avez cela dit rien raté, si ce n'est du heavy metal de qualité et quelques changements de line-up, notamment encore un nouveau batteur. Car niveau style, Savage Master reste fidèle à sa ligne de conduite. Celle de faire revivre les années 1980, en particulier la NWOBHM. Comme beaucoup me direz-vous. Le quintette ne fait toutefois pas partie des plus mauvais et arrive à se démarquer en quelques aspects. Le plus important, le talent. Les riffs ont beau être assez basiques, ils ont toujours ce petit truc auquel se raccrocher, que ce soit une mélodie ("Child Of The Witch", entrée en matière convaincante) ou l'énergie, la conviction sincère dans l'attaque de cordes. Pareil pour les solos à la cool, c'est du déjà entendu mais ça reste bien foutu, avec le feeling qui va bien et nous fait prendre du plaisir. D'autant que ce Creature Of The Flames se veut très entraînant sur des rythmiques assez enlevées (pour le style). L'excellent "Burning Leather" s'impose même comme le titre le plus rapide de la discographie de la formation. Il n'y a que le morceau-titre "Creature Of The Flames", plus posé et ambiancé, qui galope moins. Cela ne l'empêche toutefois pas de faire le job lui aussi.



Efficace et bien old-school, cela suffit à nous faire du taper du pied et secouer la tête le long de ces quatre nouveaux morceaux inédits plus une reprise sympathique de "Death Or Glory" de Holocaust tiré de l'excellent The Nightcomers (1981), l'un des meilleurs albums de NWOBHM. Un choix de cover qu'il est bien! Mais si Savage Master a gagné en popularité, ne nous le cachons pas, c'est aussi parce qu'il est mené par une femme, Stacey Peak dit Stacey Savage. Une femme à poigne qui ne fait pas de l'opérette et dont le timbre particulier, un peu théâtral, véhément et à l'arrache, permet au quintette de se démarquer. Sa performance sur Creature Of The Flames, même si moins venimeuse que sur les sorties précédentes, reste un des atouts phares de l'EP grâce aussi à des rythmiques et mélodies vocales efficaces, notamment des refrains simples qui restent en tête. Fait marrant (ou pas), j'ai toujours l'impression de l'entendre dire "Talkin' shit" quand elle crache "Dark Enchantress"! On pense un peu à Cirith Ungol sur certaines intonations quand le look cuir et clou bondage renvoie à Bitch. Une frontwoman de caractère qui fait plaisir à entendre!



Savage Master continue de battre le fer tant qu'il est chaud et il a bien raison. Si les Américains ne réinventent rien comme tous les autres combos de heavy revival 80s, ils s'en sortent toujours très bien. Du NWOBHM qu'on croirait sorti tout droit de cette époque avec cette production cheap qui colle à merveille, moi ça me va tout à fait. Du riffing simple et efficace, des petites mélodies qui sonnent bien, des solos à la cool et un chant féminin pourtant bien viril pour des morceaux courts qui passent tout seul, le tout enrobé dans une imagerie satanico-sadomaso-kitsch qui a son charme, voilà ce que vous trouverez sur ce Creature Of The Flames. Cet EP 5-titres ne sert pas forcément à grand chose pour un groupe qui a déjà livré deux albums mais cela permet de continuer à faire parler de lui et de montrer qu'ils en ont encore sous le coude. C'est aussi une bonne raison pour tourner, notamment en Europe courant mars. Pas de bol, une seule date française à Saint-Étienne! Plus qu'à attendre un troisième album qu'on espère voir venir rapidement. C'est con, je n'avais pas eu le temps de chroniquer le deuxième album de Savage Master,, sorti en 2016 chez High Roller. Pourtant, le premier full-length des Américains, Mask Of The Devil (2014), chroniqué, lui, était carrément cool dans le genre heavy retro alors que Stacey Savage et ses esclaves masculins confirmaient leur potentiel sur le suivant. Histoire de ne plus zapper ce bon petit groupe de Louisville, c'est sur son dernier EP que l'on va les retrouver. Avec du retard comme d'habitude, puisque, à nouveau orné d'une pochette en couleur du sieur Chris Moyen, date déjà d'octobre 2017 sur Skol Records (CD) et High Roller (vinyle).Vous n'avez cela dit rien raté, si ce n'est du heavy metal de qualité et quelques changements de line-up, notamment encore un nouveau batteur. Car niveau style, Savage Master reste fidèle à sa ligne de conduite. Celle de faire revivre les années 1980, en particulier la NWOBHM. Comme beaucoup me direz-vous. Le quintette ne fait toutefois pas partie des plus mauvais et arrive à se démarquer en quelques aspects. Le plus important, le talent. Les riffs ont beau être assez basiques, ils ont toujours ce petit truc auquel se raccrocher, que ce soit une mélodie ("Child Of The Witch", entrée en matière convaincante) ou l'énergie, la conviction sincère dans l'attaque de cordes. Pareil pour les solos à la cool, c'est du déjà entendu mais ça reste bien foutu, avec le feeling qui va bien et nous fait prendre du plaisir. D'autant que cese veut très entraînant sur des rythmiques assez enlevées (pour le style). L'excellent "Burning Leather" s'impose même comme le titre le plus rapide de la discographie de la formation. Il n'y a que le morceau-titre "Creature Of The Flames", plus posé et ambiancé, qui galope moins. Cela ne l'empêche toutefois pas de faire le job lui aussi.Efficace et bien old-school, cela suffit à nous faire du taper du pied et secouer la tête le long de ces quatre nouveaux morceaux inédits plus une reprise sympathique de "Death Or Glory" de Holocaust tiré de l'excellent(1981), l'un des meilleurs albums de NWOBHM. Un choix de cover qu'il est bien! Mais si Savage Master a gagné en popularité, ne nous le cachons pas, c'est aussi parce qu'il est mené par une femme, Stacey Peak dit Stacey Savage. Une femme à poigne qui ne fait pas de l'opérette et dont le timbre particulier, un peu théâtral, véhément et à l'arrache, permet au quintette de se démarquer. Sa performance sur, même si moins venimeuse que sur les sorties précédentes, reste un des atouts phares de l'EP grâce aussi à des rythmiques et mélodies vocales efficaces, notamment des refrains simples qui restent en tête. Fait marrant (ou pas), j'ai toujours l'impression de l'entendre dire "Talkin' shit" quand elle crache "Dark Enchantress"! On pense un peu à Cirith Ungol sur certaines intonations quand le look cuir et clou bondage renvoie à Bitch. Une frontwoman de caractère qui fait plaisir à entendre!Savage Master continue de battre le fer tant qu'il est chaud et il a bien raison. Si les Américains ne réinventent rien comme tous les autres combos de heavy revival 80s, ils s'en sortent toujours très bien. Du NWOBHM qu'on croirait sorti tout droit de cette époque avec cette production cheap qui colle à merveille, moi ça me va tout à fait. Du riffing simple et efficace, des petites mélodies qui sonnent bien, des solos à la cool et un chant féminin pourtant bien viril pour des morceaux courts qui passent tout seul, le tout enrobé dans une imagerie satanico-sadomaso-kitsch qui a son charme, voilà ce que vous trouverez sur ce. Cet EP 5-titres ne sert pas forcément à grand chose pour un groupe qui a déjà livré deux albums mais cela permet de continuer à faire parler de lui et de montrer qu'ils en ont encore sous le coude. C'est aussi une bonne raison pour tourner, notamment en Europe courant mars. Pas de bol, une seule date française à Saint-Étienne! Plus qu'à attendre un troisième album qu'on espère voir venir rapidement.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2017 - Skol Records Heavy Metal notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : (1) 4/5

plus d'infos sur Savage Master

Heavy Metal - 2013 - Etats-Unis

écoutez Burning Leather

tracklist 01. Child Of The Witch (03:26) 02. Burning Leather (03:22) 03. Dark Enchantress (03:13) 04. Creature Of The Flames (05:48) 05. Death Or Glory (Holocaust cover) (03:14)

Durée : 19:03

line up Stacey Savage / Chant

Larry Myers / Guitare

Adam Neal / Guitare

Brandon Brown / Basse

John Littlejohn / Batterie

parution 13 Octobre 2017

voir aussi Savage Master

Mask Of The Devil

2014 - Skol Records

Essayez aussi Iron Maiden

Brave New World

2000 - EMI Black Sabbath

Sabotage

1975 - Vertigo Agonizer

Birth / The End

2007 - Spinefarm Records Screamer

Hell Machine

2017 - High Roller Records Christian Mistress

Possession

2012 - Relapse Records