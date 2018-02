Chroniques » Besatt - Anticross Chronique Anticross

BESATT, mais une chose est sûre, c’est qu’il est encore plus bas que le nombre d’albums qu’ils ont sorti. Anticross est leur dixième méfait en 20 ans. Oui, cela ne fait aucun doute que leur QI est inférieur à 10. Je me demande même si le total du QI des 4 membres y parvient, à 10. C’est que Beldaroh (seul membre d’origine) et sa troupe ont fait, font et feront toujours une musique de neuneus. Leur black metal est tellement neuneu qu’on pourrait le décrire comme du « Non Neurones Black Metal ». C’est à tel point que si Patrick Sébastien passait au black metal pour faire de la musique de cérémonies de mariage satanistes, il prendrait pour nom Patrick Besattsien.



BESATT c’est des clichés à n’en plus finir. Le groupe antichrétien de base, avec toute la panoplie qui va avec :



Le maquillage :





Les clips :





Les titres d’album et leurs pochettes :

Sacrifice for Satan, Triumph of Antichrist, Demonicon, Hail Lucifer…



Et cette fois-ci Anticross !



Le gars a 45 ans, il continue de jouer avec des têtes de mort, des croix inversées, des démons peints sur un Jésus abimé. Il a donc moins de 10 de QI.



Mais il a de la chance, parce que nous dans le black metal, les vrais fans du style qui gobons tout ce qui colle aux archétypes du genre, nous n’avons pas beaucoup plus que lui. On doit l’avouer, on aime parfois, souvent ou très souvent se mettre du gras bête et méchant comme BESATT. On se met à bondir comme des forcenés. On crache par la fenêtre de l’immeuble en espérant que quelqu’un en bas prendra notre mollard. On se masturbe en imaginant notre mère plus jeune de 20 ans. On est des débiles profonds.



BESATT revient donc avec toute sa horde de clichés et ses ambiances bondissantes, mais il revient particulièrement transcendé et excessivement efficace ! Il a toujours cette flamme démoniaque qui lui fait trouver des grosses ambiances dévastatrices, et il parvient encore à venir prendre possession de notre esprit. Et le pire, c’est qu’il arrose ses morceaux de passages kiffants. Oui, « kiffant » est le bon mot qui convient à ces ajouts : des chœurs grégoriens, des riffs clairs qui découpent les Ténèbres, des passages acoustiques qu’on n’attend pas, des vocaux épiques... Les 8 pistes de ce nouvel album ont tous une partie qui vient nous titiller les oreilles, et qui transforment les morceaux bas du front en petites pépites de jouissance. Et comme d’habitude, les vocaux tranchants se démarquent. Cette voix rocailleuse vibre et détruit tout. Par contre, c’est sûr, certains n’aimeront pas ce timbre désagréable.



2017 - Zero Dimensional Records Black Metal notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Besatt

Black Metal - 1991 - Pologne

écoutez Regnum Satanas

tracklist 01. Engraved Face 02. My Sacrum 03. Rotten World 04. Battle 05. Brings the Light 06. Hellish Circles 07. In My Veins, In My Heart 08. Regnum Satanas

Durée : 44:11

parution 1 Septembre 2017

thrashothèque 1 personne possède cet album

