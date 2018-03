Chroniques » Xenoblight - Procreation Chronique Procreation



Et ici, on va parler d’une fusion entre Black et Death.

Vous ne le savez peut-être pas, mais je suis friand de bon Blackened Death. C'est un genre qui, pour moi, peut s'avérer délicieux lorsqu'il prend les capacités mélodiques du Black, avec ses guitares aux sonorités incisives, sur la structure à la fois massive et mouvante, parfois insidieuse et vicieuse, d'un Death redoutable. Mon favori étant



XENOBLIGHT est un quintet danois tout frais, puisqu’il a vu le jour en 2017. Le groupe est composé de 3 anciens membres de

Le chant est d’ailleurs la première chose qui peut attirer la curiosité, car la chanteuse propose une voix à mi-chemin entre







Commençons par évoquer l’inspiration Heavy-Thrash, qui se fait à la fois sur le riffing général que sur certains passages précis. Si on prend « Shapeshifter », la mélodie de tête prouve bien leur quête du riff – et l’arrangement du son permet de bien mettre cet aspect en avant, sans porter préjudice à l’efficacité et à la violence des autres instruments. On notera également « Predominance » : outre cette basse qui pourlèche les guitares, la phase instrumentale à 1:25 fait des ravages pour aller vers une partie pour brûler le pit façon Thrash.

Un tel morceau est également l’excellente occasion de parler des fondations Black. C’est simple, elles sont partout : le riff black sur la rythmique façon

Et si on évoquera rapidement le morceau éponyme « Xenoblight », titre instrumental qui permet de bien se faire une idée de ce groupe qui mélange plusieurs types de musiques Metal, c’est pour mieux se concentrer sur « Nocturnal Manifestations », dont le début résolument Black dans les sonorités semble davantage lorgner dans le Death metal par son traitement : le blast et les tonalités sont Black, le riff qui vient après est plus dans une veine Death / MeloDeath. Je reste surpris par l’extrême facilité qu’ils ont eus à rendre cohérent des changements multiples ; je le sentiment d’écouter un blend de tout un tas d’influences, mais d’une solidité à toute épreuve. Si on aime les dites références (et leurs groupes qu’ils aiment vont de NEVERMORE, KREATOR,

D’autant que l’ensemble est superbement articulé, jamais sans accroc ni moment incompréhensible. Même le titre grindcore de moins d’une minute passe crème ! De plus, on retiendra quelques titres à l’identité forte : « Obsidian Chromatism », qui présente les capacités quasi-prog du groupe, tant il parvient aisément à aligner des parties très différentes et à gérer les montées-descentes, « Shapeshifter » à nouveau, où le duo de guitares fait tellement bien le café. C’est simple, par moments, on a le sentiment d'être face à du



Parler d’une telle production peut s’apparenter à un cauchemar. On peut accumuler les éloges, montrer à quel point c’est bien fichu, bien pensé et en même temps tellement direct, on en aura encore à dire ! J’ai dû marquer une pause avec « Transcendance » et sa mélodie égyptienne. J’aime énormément les mix intelligents, je ne peux que vous le dire : écoutez, c’est encore l’action la plus simple et sensée pour se figurer tout ce qu’il y a dedans. Le traitement Black-Thrash d’une écriture Death prog sympho, les multiples phases riches et justes... Parfois, il faut juste se laisser porter ! Et c’est d’autant plus vrai avec l’ultime titre, « Virus », et son intro qui monte aux bons moments, pour un morceau qui alterne aux instants opportuns : j’aime la façon dont la chanteuse allonge les notes, elle apporte vraiment quelque chose de très fort ici.

Ce morceau conclut un disque qui fait preuve d’audace, de créativité et qui ne tombe pas dans des erreurs de goût. On appréciera ou non ce côté fourre-tout danois. Mais comme je pars du principe que, en musique, ce qui fait l’originalité actuellement n’est pas la créations d’un genre, mais la manière d’intégrer et de réinvestir l’énorme diversité des styles et des approches due à l’explosion Internet, forcément je suis ravi avec ce genre de production !

