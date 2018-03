Chroniques » Demonical - Chaos Manifesto Chronique Chaos Manifesto





Dans la continuité de Chaos Manifesto, les LIK et Wombbath en ligne de mire. Il va falloir proposer une musique d’un autre calibre pour capter notre attention sur la durée. Oh que oui, j’étais paré à dégoupiller une critique acerbe sur ce nouvel album de Demonical (groupe qui me tient à cœur depuis 2009), m’attendant au pire après les immondices pondues par Centinex et un EP Black Flesh Redemption ô combien médiocre (œuvre la plus faible de la bande d’Avesta à ce jour). On retrouve ainsi la tête pensante Martin Schulman et ses acolytes de Centinex Kennet Englund et Alexander Högbom... Ce dernier remplace le frontman historique Sverker "Widda" Widgren (coupable aussi de l’étron Centinex puisqu’il est à la guitare), quant au lead guitariste « guest » du précédent EP, Eki Kumpulainen (ex-In Aeternum), il devient désormais membre permanent. Pas franchement rassurant sur le papier.Et pourtant comme l’indique la note en gras à droite, ce n’est pas si mauvais ! Point de Six Feet Under suédois sous Prozac ici (Centinex)… Ouf. Demonical garde son « swedeath » à la dominante up-tempo « uppercut » et aux mélodies aggripantes. On retrouve donc la fibre Dismember (HM-2 mélodique) remise au goût du jour (violence et production imposante) avec de nombreux passages frôlant le death mélodique. Une tournure « catchy » (ancrée depuis Death Infernal ) d’avantage accentuée et pas si vilaine, se fondant plutôt bien avec le reste et ses airs d’Evocation des beaux jours (les refrains de « Torture Parade » et « Unfold Thy Darkness » ou « Death Unfaithful »). Quasi sans temps mort, la galette s’enfile aisément et possède même quelques passages ravageurs rappelant presque Hellsworn (le break « casse nuque » à 2:06 de « Sung To Possess »). M’est avis que le nouveau guitariste a mis son nez dans les compositions et aider un Schulman en panne d’inspiration depuis le départ de Johan Jansson. Des morceaux plus fouillés (soli plutôt impressionnants pour le style d’ailleurs) et ambiancés à la saveur froide à la frontière mélancolique (« From Nothing » ou le break de « Death Unfaithful »).Cette note aura pu évidemment être plus importante. Malheureusement Demonical peinera encore à livrer de réels hits ou des morceaux plus rafraîchissants. La seule touche « exotique » réside ici dans le morceau en suédois « Välkommen Undergång » (accompagné du chanteur d’Alfahanne). Pas si vilain pour un titre mid-tempo. Le chant dans leur langue natale fonctionne même mieux qu’en anglais je trouve, un petit côté « guerrier » en sus (la comparaison avec Amon Amarth devient encore plus crédible). Alexander possède un coffre bien plus imposant que Sverker et proposera surtout des modulations criardes bien venues. Pour le reste, toujours ce sentiment de réchauffé et de passages prévisibles. Je pense au break de « Towards Greater Gods » (très proche de « Journey » de Mörk Gryning) ou l’intro de « Torture Parade », copier-coller sans gêne de « Under A Blood Red Sky » de Dismember… Et puis pour ma critique habituelle de modeste batteur, je regrette toujours le jeu groovy et cradingue (« naturel » en somme) de Ronnie Bergerståhl ou les blasts hyper soniques de Fredrik Widigs… Une rythmique mollassonne et assez pauvre ici.Dans la continuité de Darkness Unbound et bien meilleur que l’EP Black Flesh Redemption , Demonical fait ici le strict minimum et ira même balancer quelques repompes difficile à accepter de la part de membres aussi expérimentés. Sans faire l’oreille attentive ou tenter de réécouter les précédents méfaits, le death metal livré fait malgré tout le job, surtout après une année 2017 relativement pauvre qualitativement pour le genre. Raz-de-marée HM-2, grognements et lot de mélodies titilleuses conséquent au menu pour 36 minutes étonnamment fluides. Reste que la nouvelle concurrence risque de littéralement éclipser ce, les LIK et Wombbath en ligne de mire. Il va falloir proposer une musique d’un autre calibre pour capter notre attention sur la durée.

