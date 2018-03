Chroniques » Minas Morgul - Kult Chronique Kult

MINAS MORGUL a sorti en décembre 2017 son 6ème album. Le premier depuis 2012. (Il ne nous avait pas manqué). Le groupe allemand formé il y a plus de 20 ans n’a jamais eu un grand succès (Tu m’étonnes !), et est toujours resté discret (ouf !). En fait, je crois que je n’ai jamais vu son nom cité ni ici ni où que ce soit ailleurs (et j’avais pas envie de chercher !). Ce qui n’est pas un gage de mauvaise qualité cependant, nous connaissons tous des groupes qui mériteraient une meilleure exposition (et d’autres qui méritent bien de rester dans l’ombre)...



Bon... Il y a une sorte de petit démon posé sur mon épaule qui n’arrête pas de souffler de méchants petits commentaires et rend le texte difficile à lire. Alors c’est décidé, je lui laisse la parole.



MINAS MORGUL, je suis passé au travers de son nouvel essai baptisé Kult. 10 pistes pour 48 minutes qui m’ont semblé longues. Pas au point de me raper la tête contre un mur, mais suffisamment pour que j’ai à chaque fois envie d’arrêter en cours de route. Ce qui me déplaît surtout, ce sont les compositions qui touchent un peu trop à tout. Le groupe se classe en black pagan et effectivement il le mérite par moments, mais on pourrait très bien le faire glisser en death. Mélodique. J’écoute « Scherben », j’écoute « Was bleibt », j’écoute dans l’ensemble, et je ne suis pas vraiment dans mon petit monde des Ténèbres. C’est un problème personnel certes, mais alors que du black à relents death peut me satisfaire, ici là la frontière de mon plaisir est franchie.



Du coup la musique de MINAS MORGUL me glisse bien dessus. Je n’y trouve que peu d’intérêt tout en comprenant l’effort qu’il produit. Il a bien travaillé pour être entrainant, et je ne peux pas dire que « Kult » ne l’est pas. « Leere » aussi a un côté épique charmant. « Abschied » a des mélodies imparables. Mais je m’ennuie. Je n’ai pas de surprise, je ne suis pas pris à partie, je ferme les yeux et je vois des gars faire leur possible pour faire un bonne musique mais sans me transmettre la moindre flamme.



Le souci finalement est le même qu’avec VARG. Les morceaux sont trop « préparés » et manquent de cœur. Ils me lassent en quelques écoutes. Ces deux groupes allemands répondent ainsi avec précision à ce reproche qu’on fait souvent aux groupes allemands : travailleurs, carrés mais vite gonflants.



J’ai écouté Kult une bonne quinzaine de fois. Je me suis à chaque fois forcé. Je n’avais pas envie d’y revenir. Sur le coup il y a bien des passages que j’ai pu apprécié, mais au final je suis bien trop vite gavé.

2017 - Trollzorn Records Pagan Death Black Metal notes Chroniqueur : 5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (4) 7/10

plus d'infos sur Minas Morgul

Pagan Death Black Metal - 1997 - Allemagne

écoutez Kult

tracklist 01. Einleitung 02. Kult 03. Ein Tell von mir 04. Abschied 05. Leere 06. Bevor ich gehe 07. Nur eine Kugel 08. Scherben 09. Was bleibt 10. XX

Durée : 47:48

parution 1 Décembre 2017