Spectral Voice / Phrenelith - Spectral Voice / Phrenelith Chronique Spectral Voice / Phrenelith (Split 7")





Co-produit par Dark Descent Records et Iron Bonehead Productions, ce split réunissant les Américains de Spectral Voice et les Danois de Phrenelith est paru en octobre 2016 sous la forme d’un joli 7''. Comme ne le laisse pas forcément suggérer la pochette à votre droite (à moins de cliquer dessus), celle-ci est constituée de deux volets qui s’ouvrent de part et d’autre avec au centre une ouverture permettant d’apprécier le travail effectué sur le disque lui-même. Ce n’est pas grand-chose mais ça change des 7’’ classiques où le disque se glisse dans la pochette. Quoi qu’il en soit, on ne peut pas dire que je sois à la pointe de l’actualité. Mais comme ces deux groupes ont quand même sortis deux des principaux albums de 2017, je ne me voyais pas faire l’impasse sur cette petite galette.



Honneur aux Américains de Spectral Voice qui nous livrent sur la face A un titre inédit intitulé "Peeled Veins". Enregistré en 2015, ce morceau ne s’inscrit pas vraiment dans la continuité de leur travail ni dans celui à venir déjà venu (vous suivez ?). Plus brut de décoffrage, moins subtil et torturé, "Peeled Veins" emprunte un chemin assez proche de ce que l’on peut trouver chez leurs copains d’Undergang soit un Death Metal baveux et primaire au groove imparable. Rassurez-vous, on trouve bien quelques traces de ce Death/Doom rampant (cette séquence entre 2:07 et 3:20) mais le rapport de force est ici complètement inversé. Comparé aux titres qui composent l’excellent



Sur la face B on trouve le titre "Once Fertile Soil" interprété par les Danois de Phrenelith. Décidé à frapper un grand coup dès les premières secondes, le groupe mené par des membres d’Undergang, Sulphurous et Hyperdontia va tout de suite déployer les grands moyens à coup de blasts, de riffs ultra nerveux puants le soufre et de changements de plans quasi systématique. Une idée du chaos qui va durer un peu plus de deux minutes avant que le groupe ne se décide à lâcher du lest pour une deuxième partie beaucoup moins agressive. Alors certes, ça mitraille nettement moins mais par le jeu d’un riffing tendu rappelant Incantation dans ses moments les plus menaçants, l’atmosphère va alors se faire beaucoup plus lourde et oppressante. Enregistré lui aussi en 2015, ce titre s’inscrit par contre davantage dans la formule consacrée par Phrenelith sur son premier album tout aussi recommandable. Si vous êtes déjà client des Danois vous ne devriez donc pas être surpris outre-mesure.



