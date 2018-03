Chroniques » Sadistic Intent - Reawakening Horrid Thoughts Chronique Reawakening Horrid Thoughts (EP)





Intitulé Reawakening Horrid Thoughts, ce court EP d’à peine quatorze minutes reprend dans une version plus dégoulinante ce visage inquiétant déjà aperçu à l’époque sur



Mais le vrai problème de ce EP c’est surtout la qualité de ces deux nouveaux morceaux... Et oui, ça me fait un peu mal de l’écrire mais on ne peut pas dire que Sadistic Intent ait été particulièrement inspiré. Dès le début de "Malignant Spirits" et son intro pompée sur celle de

Un côté très Punk qui ne va certainement pas s’estomper avec "Horrid Thoughts" que je trouve encore plus simple et primitif que le titre précédent. De cette intro basse/batterie qu’on croirait sorti d’un album de Crust, à ces riffs hyper limités et presque entêtant, on ne peut pas dire qu’il y ait de quoi s’extasier. La dernière partie du morceau, passé ce break à 2:14, est un peu plus épicée mais encore une fois grâce en grande partie au solo un brin chaotique du père Bueno.

Enfin, il y a cette reprise de "F.O.A.D." ou "Fuck Off And Die" de Darkthrone relativement fidèle à la version originale. Allongés de quelques minutes, la version de Sadistic Intent gagne en lourdeur notamment pendant le long break du milieu. Une chose est sûre, celle-ci se marie très bien avec les deux inédits dispensés par les Californiens.



