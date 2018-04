Chroniques » Cop Skeletons - Cop Skeletons Chronique Cop Skeletons (EP)

Sorti de nulle part, COP SKELETONS est un groupe mystérieux et underground. Pas de page Facebook, pas de photo du line-up posant devant un mur de briques, des patronymes dissimulés derrière des pseudonymes théâtraux et vaguement inquiétants et un unique EP trois titres sorti de nulle part début mars. Si vous êtes du genre à vous régaler avec des biographies Wikipédia, vous n'avez pas misé sur le bon cheval!



Niveau zizique, COP SKELETONS fait dans l'éclectisme, avec des touches de Black et de Death pour diluer leur Thrash brut de fonderie. Le chant éraillé, aigu comme le hurlement d'un dément est noyé dans l'écho. Il est doublé par du gros riff qui avoine la pouliche, de la batterie en mode tchouka-tchouka, des constructions massives, un rythme obsédant et une production à la fois épaisse et poussiéreuse. Dans l'intention et la réalisation, ça fait un peu penser à du MISFITS en moins frais (parce que des copycats du gang historique de Glenn Danzig, on en a déjà vu passer des wagons) ou peut-être aux défunts et regrettés IRON AGE. Une version moins méchante et plus vénéneuse de l'univers de IRON AGE, avec un chant aux accents inquiétants et délétères (tout particulièrement sur l'ouverture de "inciting ragnarok"). Il y a également un peu de HEXECUTOR dans ce que ce chouette EP laisse entrevoir de l'univers du gang. Ce n'est pas que COP SKELETONS soit un clone parfait de chacun de ces trois groupes, mais je leur trouve des points communs en termes de son, d'intention et d'imagerie... tout cela pour vous donner un avant goût de ce que pourraient être seize minutes passées en compagnie du quatuor américain. Les deux premiers morceaux sont très bons, avec une progression narrative et mélodique, un aspect épique appuyé par des choeurs et des effets magistraux. L'épilogue est une saillie plus courte et incisive et l'ensemble se déguste.



Au rayon des accessoires, j'aime beaucoup le mixage car il n'est pas trop appuyé. C'est crade comme il faut, spontané comme il faut, nature comme il faut. J'aime aussi énormément l'artwork. Il ferait un beau poster. En synthèse : un bon petit disque.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE