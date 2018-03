Chroniques » Johansson & Speckmann - From The Mouth Of Madness Chronique From The Mouth Of Madness





Cependant si les premières secondes très lourdes et lentes de « The Demons Night » vont légèrement étonner, la suite quant à elle va confirmer la routine habituelle du guitariste car ça va jouer vite et sobre, le tempo est élevé mais pas trop et évite au maximum l’utilisation de la double pédale. Le résultat a beau reprendre comme schéma de jeu un dépouillement presque excessif, il n’en reste pas moins que ça fait mouche et que ça remue comme il faut, de toute façon c’est tout ce que l’on demande. Pourtant dès le titre suivant (« Is This Just Virtual ? ») le quartet semble vouloir sortir légèrement des sentiers battus, car après un début particulièrement doux et sombre, où la lenteur va régner en maître, celui-ci ne va pas vraiment augmenter sa vitesse de jeu et reste bien calé sur du mid-tempo remuant qui alterne avec des passages plus au ralenti. Ceci a le don de proposer ainsi une alternative intéressante, comme pour prouver qu’il peut jouer autre chose que du binaire rapide. D’ailleurs il va continuer dans cette voie avec « Remove The Creep » qui va mélanger sans fioritures ces deux opposés, et dont on apprécie la justesse et les solos rudimentaires (mais efficaces), tout comme le très bon « Condemned » où la double est pour une fois plus imposante et sert de tremplin sur les passages plus posés, qui encore une fois donnent envie de bouger la tête et taper du pied.



Malgré cela l’album va connaître un passage à vide en son milieu, la faute justement à cette extrême sobriété qui va être plus visible sur « Why Fear » et « Heal The Strain », dont le manque de puissance (conjugué à un rythme assez bridé) va vite exploser au grand jour. Du coup l’ensemble paraît encore plus linéaire et répétitif qu’auparavant et l’ennui gagne vite du terrain et on hâte de passer à la suite, qui heureusement va être bien meilleure. En effet la vitesse y fait son retour et immédiatement l’impact s’en ressent tant l’accroche y est nettement plus présente, et y restera en place jusqu’au bout via l’excellent triptyque « The Heathen Of The Night », « The Fallen Angel » et « Kill And Kill » qui ne va pratiquement pas débander une seconde. Hormis quelques courts break l’ensemble reste planté sur l’accélérateur et va se contenter de réciter ses gammes, quitte à ce que ces trois ultimes compositions se ressemblent encore plus les unes avec les autres, mais finalement cela n’a guère d’importance car ce n’est pas le but de ce genre de cette galette.



Autant dire qu’une fois encore le blondinet et son acolyte américain ont fait les choses comme leurs fans les attendaient et comme ils en ont envie, car malgré une production un peu synthétique (la batterie sonne vraiment trop plastique) et une basse mise très en avant, cette sortie est du même niveau que ses prédécesseurs, ni plus ni moins, même si elle est légèrement plus variée. Comme d’habitude aucun titre ne dépasse les quatre minutes, et en à peine plus d’une demi-heure l’affaire est déjà emballée, donnant la sensation que tout a été écrit et enregistré dans la foulée, ce qui contribue à son côté spontané. On l’appréciera donc comme une œuvre en plus dans la longue discographie des deux compères (que ce soit ensemble ou chacun de leur côté) qui ne changera pas la face du Metal, contentera ceux qui les suivent depuis longtemps, et donnera encore du grain à moudre à leurs éternels détracteurs. 2018 - Soulseller Records Death Old-School notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 8.1/10

nouveaute A paraître le 30 Mars 2018

tracklist 01. The Demons Night 02. Is This Just Virtual? 03. Remove The Creep 04. Condemned 05. Why Fear 06. Heal The Strain 07. The Heathen Of The Night 08. The Fallen Angel 09. Kill And Kill

Durée : 33 minutes

line up Paul Speckmann / Chant

Roger Johansson / Guitare Rythmique - Basse

Brynjar Helgetun / Batterie

Kjetil Lynghaug / Guitare Lead

