Chroniques » Vallendusk - Fortress of Primal Grace Chronique Fortress of Primal Grace





Pour cette nouvelle offrande printanière, le socle black/folk atmosphérique champêtre (Wodensthrone, Winterfylleth, Fen) puisant dans les classiques (Drudkh et Agalloch) s’efface au profit d’une musique encore plus mélodique. Et le mot est faible… La fiche associée au brûlot annonce des influences death mélodique suédoises « à la In Flames ». Soit. Dans l’esprit de leurs prémices 90 aux teintes heavy/folk alors. Ici clairement Vallendusk privilégie la recette du tremolo à la sauce « sognametal » (Windir). Le tant attendu Cor Scorpii (encore quelques mois à patienter) a désormais un sérieux concurrent dans l’hommage à Valfar, des passages épiques que n’auraient pas franchement reniés le bonhomme (« In Reverie » et « At The Heart of The Storm » à 3:52). Alors sortez donc votre épais calepin petits carreaux, il y a de quoi noter en riff mélodique. Aucun moment de répit pour nos esgourdes (je vais éviter de faire une chronique « énumération »), la dominante étant plutôt très « directe » et sans temps mort. Une dégustation offerte par le mixage remettant en avant les guitares (le clavier désormais comme ornement) et atténuant une batterie martiale qui pouvait paraître trop épuisante sur la durée.



Les mauvaises langues diront que le black metal de Vallendusk n’est pas le plus original qui soit. Certes, sauf que les Indonésiens bosseront leur sujet avec une minutie impressionnante nécessitant pas mal d’écoutes avant d’apprivoiser et différencier chaque morceau. Terminée cette sensation de remplissage autour de bloc de tremoli accrocheurs mais inégaux (souvent redorés par un final crucificateur) de



Comme si Vallendusk avait lu ma précédente chronique, le groupe indonésien reprend les bases de de son black metal mais travaillera sa copie sans aucune mesure. Une heure de compositions riches, accrocheuses, frissonnantes et planantes qui se savourera à chaque nouvelle mise en platine. En écoute intensive depuis maintenant deux mois et même en laissant reposer quelques jours, le plaisir demeure toujours intact. Preuve de son excellence. Les adeptes de metal extrême mélodique (paroxysmique) aux saveurs nordiques ne pourront pas passer à côté de Fortress Of Primal Grace. Mon intuition me dit que Vallendusk devrait alerter bon nombre de labels plus imposants, c’est vraiment tout ce que je leur souhaite. Terima kasih ! Et la voilà, ma première chronique de l’année qui figurera dans mes « coup de cœur » (catégorie quasi inexistante en 2017 pour ma part) ainsi qu’une note d’« excellence » que je n’avais pas mise depuis bien longtemps. Enfin. Troisième album des Indonésiens de Vallendusk trois ans après un Homeward Path des plus prometteurs (merci Northern Silence pour ces nombreuses découvertes). Oui, difficile encore d’imaginer que la bande est originaire de Jarkata (33 degrés et 80% d’humidité actuellement), leur black metal glacial comme musique de fond pour un voyage à travers les forêts et glaciers d’Europe du Nord (oh un panda !). On comprend d’ailleurs pourquoi les photos promo ne sont pas en couleurs : l’eau turquoise transparente, les palmiers et le sable blanc ayant peu de points communs avec les thématiques du quatuor asiatique.Pour cette nouvelle offrande printanière, le socle black/folk atmosphérique champêtre (Wodensthrone, Winterfylleth, Fen) puisant dans les classiques (Drudkh et Agalloch) s’efface au profit d’une musique encore plus mélodique. Et le mot est faible… La fiche associée au brûlot annonce des influences death mélodique suédoises « à la In Flames ». Soit. Dans l’esprit de leurs prémices 90 aux teintes heavy/folk alors. Ici clairement Vallendusk privilégie la recette du tremolo à la sauce « sognametal » (Windir). Le tant attendu Cor Scorpii (encore quelques mois à patienter) a désormais un sérieux concurrent dans l’hommage à Valfar, des passages épiques que n’auraient pas franchement reniés le bonhomme (« In Reverie » et « At The Heart of The Storm » à 3:52). Alors sortez donc votre épais calepin petits carreaux, il y a de quoi noter en riff mélodique. Aucun moment de répit pour nos esgourdes (je vais éviter de faire une chronique « énumération »), la dominante étant plutôt très « directe » et sans temps mort. Une dégustation offerte par le mixage remettant en avant les guitares (le clavier désormais comme ornement) et atténuant une batterie martiale qui pouvait paraître trop épuisante sur la durée.Les mauvaises langues diront que le black metal de Vallendusk n’est pas le plus original qui soit. Certes, sauf que les Indonésiens bosseront leur sujet avec une minutie impressionnante nécessitant pas mal d’écoutes avant d’apprivoiser et différencier chaque morceau. Terminée cette sensation de remplissage autour de bloc de tremoli accrocheurs mais inégaux (souvent redorés par un final crucificateur) de Homeward Path . Les ingrédients « catchy » (mesures en ¾, breaks acoustiques, arpèges, vagues de tremoli…) sont poussés et affinés à un cran supérieur. De facto l’auditeur fera son périple les yeux fermés. Les défauts de son aîné ne sont pas pour autant entièrement effacés, à savoir une musique perdant parfois en intensité. Certains passages sembleront tirer légèrement sur la longueur (7 morceaux pour 1h au total) mais seront toujours « rebooster » par une déferlante mélodique (« Higher Ground ») et « émotionnel ». La donne n’est plus la même cette fois, oui enfin une musique plus touchante et en harmonie avec le genre pratiqué. Outre le chant puissant et déchiré de son frontman (et ses chœurs en chant clair), le groupe pousse ses influences « post » typiquement dans ses montées en puissance frissonnantes (le break de « Coronation » à 4:45, le final magistral d’« Eons » et un « The Shield » aux airs d’Envy) et lumineuses (« The Presences » à 7:04 non sans rappeler leurs camarades de Ghost Bath). Le charme est entier.Comme si Vallendusk avait lu ma précédente chronique, le groupe indonésien reprend les bases de de son black metal mais travaillera sa copie sans aucune mesure. Une heure de compositions riches, accrocheuses, frissonnantes et planantes qui se savourera à chaque nouvelle mise en platine. En écoute intensive depuis maintenant deux mois et même en laissant reposer quelques jours, le plaisir demeure toujours intact. Preuve de son excellence. Les adeptes de metal extrême mélodique (paroxysmique) aux saveurs nordiques ne pourront pas passer à côté de. Mon intuition me dit que Vallendusk devrait alerter bon nombre de labels plus imposants, c’est vraiment tout ce que je leur souhaite. Terima kasih !

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2018 - Northern Silence Productions Black Metal mélodique et atmosphérique notes Chroniqueur : 9 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Vallendusk

Black Metal mélodique et atmosphérique - 2011 - Indonésie

nouveaute A paraître le 30 Mars 2018

écoutez Coronation

The Shield

tracklist 01. The Presences (10:38) 02. In Reverie (07:11) 03. Coronation (08:36) 04. At the Heart of the Storm (06:50) 05. Eons (08:47) 06. Higher Ground (09:48) 07. The Shield (08:15)

Durée : 01:00:05

line up Rizky Maulana / Chant

Valendino Mithos / Guitare

Danang Sugianto / Guitare

Derick Prawira / Batterie

voir aussi Vallendusk

Homeward Path

2015 - Northern Silence Productions

Essayez aussi Selvans

Lupercalia

2015 - Avantgarde Music Thy Serpent

Forests Of Witchery

1996 - Spinefarm Records Entartung

Krypteia

2012 - World Terror Committee Records Thy Serpent

Lords Of Twilight

1997 - Spinefarm Records Thy Serpent

Christcrusher

1998 - Spinefarm Records