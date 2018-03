Chroniques » Hangman's Chair - Banlieue Triste Chronique Banlieue Triste





Oui, encore. Je ne sais plus où donner de la tête envers ce groupe qui, depuis Hope / Dope / Rope, semble constamment évoluer.



Et pourtant, Hangman's Chair est encore passé dans une autre catégorie, celle de ceux qui usent des ambiances cinématographiques sans en faire un cinéma. Simplement en déployant sa musique dans un esthétisme rare, une bobine ayant l'intention de magnifier une histoire loin d'être magnifique, catapultant la bande et sa banlieue (triste, assurément) dans un univers voisin de ceux de Vertikal (Cult of Luna) et Not For Music (Emptiness). Voisin, mais pas commun, tant on retrouve ici, de façon subliminale, cette tension hardcore (tout le monde n'a pas ce batteur et son art pour lier beatdown et cold wave derrière ses frappes), cette production de granit qui étouffe, donne à des mélodies hypnotisantes de simplicité des allures de poussières de béton. Tant on retrouve ici cette vitalité qui se cherche elle-même, second souffle mais souffle au cœur, dans une atmosphère enjôleuse malgré l'émotion terne qui nous enfonce toujours un peu plus. Hangman's Chair est passé dans cette catégorie-là – à vous de lui trouver un nom –, où les images multiples qu'il nous renvoie sont des échos à notre mémoire, celle qui fait mal, celle qui rappelle qu'on a vécu, vit et vivra, peu importe pour combien de temps encore, l'important étant de tenir son journal intime à jour dans ses veines et yeux fragilisés par trop de visions.



Mais au-delà de cette question de classification, est-ce que cela fait de lui un de ces groupes rares, uniques à leur manière ? Cheminer d'un stade à un autre n'est pas intéressant si l'ambition est de passer de dernier à Trincamp à dernier à Paris. Coup de tête, direct : Banlieue Triste donne, plus encore que les autres œuvres de la formation auparavant, le sentiment d'être l'album que Hangman's Chair a toujours voulu composer, celui où les références à Type O Negative, Alice in Chains, Warning (Comment ? Vous n'y pensez pas vous, en écoutant cette voix d'or aux pleurs continus ?) se dépassent. Assez de rappels à autrefois, assez d'évaluation sur ce qui tient de la nostalgie des nineties, de marqueurs partagés (la France, pardi : ils n'ont pas besoin de chanter dans la langue du pays pour le rappeler) ou encore ce qui est neuf. Malgré que l'on retrouve dans les illustrations de ce disque, enchanté, des ponts faits à Balavoine, Belmondo ou Maniac, acclamer cela ne serait que juger quelqu'un par son ADN, et non ses actes. Clairement, cet album est grand, en soi, grand car personnel, grand car, bien que durant moins longtemps qu'un film de Blier, Audiard ou Ossang – le finish de « Full Ashtray » et son texte de Georges Bataille qui, personnellement, me chamboule d'absurde grinçant et dystopique à la manière de Le Trésor des Îles Chiennes –, il rend lessivé et consolé tel un long-métrage faisant office de miroir à nos propres tortures mentales. Que ce soit durant « Naïve » ou « 04/09/16 » (des singles bien choisis), la collaboration avec Perturbator de « Tired Eyes » (où l'on se promène dans les barres d'immeubles comme dans Blade Runner) ou ce rayon d'espoir, cruel car seul et rendant hommage à un décédé, qu'est « Sidi Bel Abbes », c'est toujours cette sensation de parler de soi à travers d'autres que donne Hangman's Chair.



Malgré tout, il va bien falloir imaginer une marge de manœuvre ici, dans ces soixante-sept minutes marquées par un équilibre qui était la seule chose véritablement manquante à



