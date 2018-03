Chroniques » Angantyr - Ulykke Chronique Ulykke

La vie est injuste. Ah si, la vie est terriblement injuste, et quand vous êtes un groupe de qualité qui a marqué la scène, vous avez par la suite du mal à garder votre notoriété au top. Ça arrive, si on a évolué, si on s’est surpassé, si je ne sais quoi encore. Mais si vous restez au même niveau, et donc à un niveau déjà plus haut que beaucoup d’autres groupes mais sans grands changements, vous devenez un visage familier du paysage du black metal. Un groupe qu’on aime retrouver, mais dont on a souvent envie de dire que l’album de la découverte était meilleur.



C’est terriblement l’impression que j’ai en pensant à Ynleborgaz. Le Danois nous est familier depuis longtemps, il nous a changé la vie dépressive en 2005 avec MAKE A CHANGE… KILL YOURSELF, et malgré une qualité et des ambiances qui n’ont pas vraiment diminuées, l’album IV sorti récemment ne fait pas les vagues qu’il mérite. « Déjà entendu », « On n’est plus dans les années 2000 »… Et c’est la même histoire avec ANGANTYR, qui lui nous enchante les neurones depuis 2000. Ulykke en est le 6ème album, peu le savoureront à sa « juste » valeur. Et pourtant ! Et pourtant il dépote toujours autant que ses prédécesseurs. Les riffs très mélodiques et entraînants des 7 pistes sont magiques. Les morceaux se dégustent sans lassitude malgré des durées entre 7 et 10 minutes. Les vocaux viennent nous faire vibrer de l’intérieur. Mais voilà, c’est du ANGANTYR tout craché, et nous n’avons pas le coup au derrière qui allait avec les débuts. Avec la découverte, la surprise, l’engouement de la nouveauté. Et ça, c’est terriblement injuste. Ouf, certains s’en rendront compte, et ils auront eux le plaisir de replonger dans cette heure de black metal désenchanté galopant.



C’est la différence qu’il y a toujours eu entre MAKE A CHANGE… KILL YOURSELF et ANGANTYR. Les deux jouent avec les mêmes vocaux, les mêmes guitares accordées grave, les mêmes changements de rythme de la batterie, mais le premier joue la facette résignée de la dépression tandis que le deuxième remue encore, essaie de reprendre le contrôle, veut sortir la tête de l’eau pour renverser son bourreau. C’est un retour plus qu’honnête, c’est la suite logique et sans bouleversement d’un groupe qui garde sa voie, avec l’inspiration nécessaire.

