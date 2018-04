Chroniques » Target - Master Project Genesis Chronique Master Project Genesis





Si les Belges de Target n’ont jamais eu la renommée de ces quelques groupes, il n’empêche qu’un an seulement après un premier album particulièrement prometteur, le groupe embrayait déjà avec la sortie, toujours sur Aaarrg Records, de son deuxième album intitulé Master Project Genesis. Un disque encore plus abouti que son prédécesseur qui pourtant faisait déjà preuve d’un certain talent en grande partie grâce à un sens particulièrement développé de l’efficacité. Pourtant, si une seule année sépare ces deux albums, cela n’a malheureusement pas empêché le groupe de faire face à un changement de taille avec le départ de son chanteur Guy Degrave. Vraisemblablement lassé de l’exercice, celui-ci sera rapidement remplacé par un certain Steve Gray. Un mal pour un bien puisque très franchement, ce dernier assure dans un registre Heavy/Speed identique une prestation tout à fait satisfaisante pour ne pas dire supérieure à celle de son prédécesseur.



Outre le chant, la première surprise vient de la production beaucoup plus affûtée que celle de

En effet, après un premier album qui sur ce plan n’avait pourtant déjà pas à rougir, les Belges empruntent désormais la voie d’un Thrash encore un peu plus technique les rapprochant ainsi de groupes tels que Voivod ou Mekong Delta. Un constat sans appel qui va s’imposer dès les premières secondes de l’excellent "The Coming Of Chaos" aux riffs extrêmement ciselés, aux nombreux changements de rythmes et à la basse délicieusement frétillante. Ce jeu bien plus marqué que sur



Rassurez-vous néanmoins car le groupe ne sombre ni dans l’exercice de style ni dans la démonstration stérile pour autant. Car en dépit de la tournure plus technique des événements, Master Project Genesis n’est finalement qu’une version un peu plus poussée et aboutie du déjà très réussi



Ultime album pour ce groupe belge aujourd’hui encore trop méconnu parmi les amateurs de Thrash, Master Project Genesis s’impose à mon sens comme la pièce maîtresse d’une discographie trop courte mais au moins sans aucune faute de goût. Ceux qui apprécient leur Thrash avec un (fort) supplément technique et une certaine personnalité (Coroner, Deathrow, Voivod, Realm, Mekong Delta...) ne devraient en tout cas pas faire l’impasse sur ces rééditions proposées par High Roller. En tout cas une chose est sûre à l’écoute de ces deux albums, il est dommage qu’un groupe de ce niveau-là n’est pas choisi de persister car ce deuxième album sorti en 1988 soutient largement la comparaison face aux noms de l’époque dont on se souvient aujourd’hui. Master Project Genesis est un disque riche et intense, composé intelligemment par un groupe constitué de musiciens talentueux. Bref, une véritable petite pépite qui n’aura malheureusement pas marqué son temps mais saura réjouir les initiés et autres personnes qui aiment découvrir ce genre de vieilleries oubliées.

