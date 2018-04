Chroniques » Cruciamentum - Paradise Envenomed Chronique Paradise Envenomed (EP)

Paradise Envenomed. Bon, pas de quoi s’étouffer si ce n’est sur la question du prix puisqu’avec les frais de port, on doit bien avoisiner les vingt balles pour ce qui n’est qu’un simple 7’’ deux titres...

Disponible à l’origine via Profound Lore Records, ce disque aujourd’hui sold-out propose un titre inédit ("Paradise Envenomed") suivi d’une reprise des Américains d’Absu avec le morceau "Descent To Acheron (Evolving Into The Progression Of Woe)" que l’on trouve à l’origine sur l’album Barathrum V.I.T.R.I.O.L.. Le tout illustré par Daniel Desecrator (Nekronikon) pour une durée d’environ onze minutes.



Depuis la sortie de



Sur la face B, une reprise des Américains d’Absu avec un morceau tiré de leur premier album. Le moins que l’on puisse dire c’est que Cruciamentum a su parfaitement s’approprier ce vieux morceau quitte à brouiller les pistes. Car à vrai dire, et cela ne m’était jamais apparu auparavant, en dehors des vocaux beaucoup plus Black de Proscriptor, la version originale sonne déjà à l’époque comme du Cruciamentum d’aujourd’hui. Des similitudes si fortes et évidentes (tous ces trémolos, l’atmosphère générale, ces accélérations...) qui font qu’à moins de connaître la version de 1993 proposée par Absu, on pourrait très bien croire que ce titre a été composé par le groupe anglais à l’occasion de cette sortie. La seule différence concerne finalement l’absence de ce chant féminin d’opéra un peu malvenu même si ce qui me concerne, celui-ci ne me manque pas le moins du monde sur la version de Cruciamentum.



