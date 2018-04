Chroniques » Monster Magnet - Mindfucker Chronique Mindfucker





Ce matin, je me suis amusé à étiqueter la discographie de MONSTER MAGNET avec des couleurs.

Tab, Spine of god, Superjudge, Dopes to infinity : bleu-vert avec des reflets violets.

Powertrip : doré comme le fuseau d'une pute ukrainienne.

God Say No : orange éclatant avec des reflets rouge et jaune, comme du napalm en feu.

Mastermind : rouge orangé, comme des braises qui s'éteignent.



Mindfucker doré comme le fuseau d'une pute ukrainienne avec des reflets violets et bleu vert.



Oui, le nouveau rejeton du monstre magnétique marque une forme de retour arrière vers plus de Metal, d'agressivité et de méchanceté, mais elle est temporisée par des élucubrations plus posées, plus Stoner, avec des accents Southern Rock aussi. Bref, ce dernier disque est la quintessence de tout ce que MONSTER MAGNET a produit de bon en trente ans. Mindfucker, c'est une démonstration de la capacité de Dave Wyndorf à se réinventer. Le brun moustachu n'est pas un adepte de la zone de confort, c'est plutôt un savant fou, un Géo Trouvetout du Stoner qui balance la tradition par dessus les moulins avec des sorties de route maîtrisées qui surviennent au bon moment : celui où on trouve qu'il a fait le tour d'un genre et qu'il serait bon de passer à autre chose.



Ainsi, en 1998, après dix ans de Stoner enfumé, psychédélique et contemplatif, le beau Dave part s'enfermer dans un hôtel de Vegas et accouche de son Black Album, le vénéneux Powertrip. Les albums suivants poursuivent sur la même lignée, celle d'un Heavy Metal à tendance Stoner, avec une bonne idée par chanson, une collection de riff plus cool les uns que les autres et des arrangements riches qui explosent de partout, faisant passer des morceaux généralement longs comme une promenade de santé. Certains estiment que le père Dave s'est laisser aller à un peu de complaisance avec Monolythic Baby, 4-Way Diablo et Mastermind et le bonhomme leur fait une nouvelle fois la nique en 2013 avec Milking the stars et Cobras and Fire, relectures et remixage complet des tracklist de Mastermind confirment l'impression que Wyndorf et son crew ont envie de quelque chose de plus calme et posé.



Et là, nouvelle surprise, Mindfucker marque un nouveau virage, il revient à la dureté de Powertrip avec une musique bien agressive et Metal. Des riffs qui tabassent, un chant colérique et nerveux. Mais cette hargne qui fait du bien est contrebalancée par un fonds bien épais et gras et une structure narrative qui ménage sa monture en alternant les sensations. Un peu comme un coït, si vous voyez ce que je veux dire. C'est exactement ça, chacun des dix morceaux est un petit coït de cinq à sept minutes.



