Mentally Murdered. Six morceaux expédiés en une petite quinzaine de minutes et qui pourtant auront marqué à vie le gamin que j’étais à l’époque... Car lorsque l’on a une petite dizaine d’année et que l’on découvre le troisième album de Napalm Death, je peux vous assurer que cela fait déjà un drôle d’effet. Mais quand en plus dans la foulée s’enchainent sans crier gare ces quelques titres, vous voilà marqué au fer rouge pour le restant de vos jours. Le genre de rencontre que l’on n’oublie jamais...



Publié par Earache en 1989, ce EP constitue à sa manière le témoignage d’une certaine époque pour Napalm Death. Car avant l’arrivée de Mark Greenway et le départ de Mick Harris, le groupe anglais était le terrain de jeu d’un certain Lee Dorian (Cathedral) mais également de Bill Steer (Carcass). Entre 1987 et 1989, les deux garçons vont ainsi prendre part à l’histoire du plus célèbre groupe de Grindcore encore en activité, participant outre ce EP, à ces albums fondateurs que sont les incontournables From Enslavement To Obliteration.



A la production de ce EP, on trouve le jeune Colin Richardon qui après avoir fait ses débuts en 1982 sur la démo d’un groupe anglais appelé Slayer semble enfin décidé à passer aux choses sérieuses. Sa rencontre avec Digby Pearson, fondateur du label Earache, sera d’ailleurs décisive puisqu’il produira la même année Realm Of Chaos: Slaves To Darkness et Symphonies Of Sickness de vous savez qui. Malgré les presque trente années qui séparent la sortie de ce disque à cette chronique aujourd'hui, je continue de trouver la production assez incroyable. Il y aurait bien évidemment à redire, notamment sur les cymbales lorsque le père Harris s’amuse à tartiner dans tous les sens (donc le plus clair du temps), mais pour le reste c’est carton plein. Entre cette guitare Punk ultra abrasive, ces solos particulièrement limpides, cette batterie aux relents industriels qui blast à n’en plus finir et ce chant absolument improbable de la part de Lee Dorian, je reste soufflé du début à la fin.

Il faut dire que Napalm Death n’est par là pour trier les lentilles, proposant avec Mentally Murdered l’un des EPs de Grindcore les plus extrêmes sorti à ce jour. Déjà parce que ça bourre absolument tout le temps. Alors oui, je vous le concède il y a bien quelques breaks de temps à autre ("The Missing Link" à 0:58, "Mentally Murdered" à 0:48 ou "Walls Of Confinement" à 1:20 par exemple) mais de toute façon, comme ils sont là pour briser des nuques et donner à l’auditeur l’envie de tout péter, le résultat est absolument le même. Ensuite il y a ces putains de riffs de génie ! Désolé si je suis grossier mais faut que ça sorte hein ! C’est vrai quoi, vous y arrivez vous à rester en place quand vous entendez des trucs comme sur "Rise Abose" à 0:51, les débuts de "The Missing Link", "Walls Of Confinement" ou bien encore "No Mental Effort" ? Moi, perso, je ne peux pas. Enfin, impossible bien entendu de passer sous silence la prestation de Lee Dorian. Car oui, c’est bien lui qui chante là, de son growl d’une profondeur à faire pâlir tous les Craig Pillard et autre John McEntee. Le côté Punk/Hardcore alors présent sur From Enslavement To Obliteration a ici totalement disparu (d’ailleurs, il n’y a même pas de cris aigus) au profit d’une voix ultra Death Metal qui reste à ce jour la plus profonde a avoir marqué les albums de Napalm Death.



