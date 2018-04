Chroniques » Puteraeon - The Dunwich Damnation Chronique The Dunwich Damnation (EP)





Bien calé sur son siège ? Une mise en bouche qui ne pouvait mieux débuter, « The Living Inferno » ou du death cradingue à la limite grind (Dragged Into The Sunlight ?!) avec de nouveau un son tsunami (identique à celui de l’année dernière)… « OK ». Si tout l’EP nous décrasse les esgourdes et nous tache le caleçon de la sorte, ça sent la nouvelle mandale de l’année ! Pourtant pas de



The Dunwich Damnation n’atteint malheureusement pas l’efficacité paroxysmique de son prédécesseur malgré sa savoureuse introduction. Le pari d’un swedeath moins primaire était louable, calibré ici certes mais comme dans milliers d’autres du genre, rien de réellement marquant. Les amateurs de death suédois format EP se jetteront plutôt sur Toujours pas de nouveau « full-length » pour Puteraeon et cela depuis 2014 ( The Crawling Chaos ), les Suédois enchaînent un an après The Empires of Death sur un deuxième EP autoproduit (le label Cyclone Empire semble avoir cessé toute activité…) et toujours mixé/masterisé par maître Swanö à l’Unisound. Un format condensé qui leur sied plutôt bien, The Empires of Death étant à mon sens la galette la plus redoutable de leur discographie à ce jour et malheureusement passé trop inaperçue (mea culpa, j’avais aussi raté la sortie…). 3 morceaux, 3 rouleaux compresseurs qui balayent toute une concurrence « swedeath ». Merci, au revoir. Pour cette cuvée : deux morceaux et 6 minutes en sus. Alors on réitère l’expérience ?Bien calé sur son siège ? Une mise en bouche qui ne pouvait mieux débuter, « The Living Inferno » ou du death cradingue à la limite grind (Dragged Into The Sunlight ?!) avec de nouveau un son tsunami (identique à celui de l’année dernière)… « OK ». Si tout l’EP nous décrasse les esgourdes et nous tache le caleçon de la sorte, ça sent la nouvelle mandale de l’année ! Pourtant pas de The Empires of Death -bis ici, la bande de Jonas calmera légèrement ses ardeurs sur la suite et ira proposer un death metal moins « direct ». Des compositions plus « aérées » et au tempo réglé un cran en dessous histoire de faire profiter l’auditoire de leurs riffs pour invoquer le Cthulhu. La thématique Lovecraft ne bouge pas, on retrouve ainsi des références à Dunwich (ville imaginaire désolée aux habitants consanguins inquiétants) ou au dieu « N'Yog-Sothep ». Soit je suis preneur, sauf que le résultat n’est pas celui tant escompté... On retombe dans les travers de The Crawling Chaos , à savoir un death metal plutôt bien exécuté mais parfois vraiment quelconque (à la sauce Rogga Johansson). En grattant cela pourra paraître un peu « light » même sur des morceaux concis comme « What Awaits Below » (qui ne titillera l’oreille que par son riff mélo) et on piquera carrément du nez sur le final « N'Yog-Sothep ». Heureusement la batterie parpaing (malgré un son de caisse claire encore trop gentillet mis en évidence par le mixage généreux de Dan), le chant modulé de Jonas (entre éraillé, growls et poussées criardes) ou certains riffs imparables (le break de « Dunwich » à 1:33 ou « Dance Of Damnation » à 0:48) viendront rappeler que nous avons affaire à Puteraeon. Reste qu’au bout du compte cela demeure trop inégal, surtout pour le format proposé. La saveur et l’impact antérieurs manquent à l’appel.n’atteint malheureusement pas l’efficacité paroxysmique de son prédécesseur malgré sa savoureuse introduction. Le pari d’un swedeath moins primaire était louable, calibré ici certes mais comme dans milliers d’autres du genre, rien de réellement marquant. Les amateurs de death suédois format EP se jetteront plutôt sur The Crypts Below des Américains de Sentient Horror, histoire de patienter avant les prochains gros bestiaux LIK (mai) et Wombbath (juin).

