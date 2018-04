Chroniques » Veiled - Black Celestial Orbs Chronique Black Celestial Orbs

VEILED sort en 2018 son premier album. « Enfin ! » serait-on tenté de dire vu que sa tête pensante est active depuis 2013. C’est cette année-là qu’il a créé le groupe GNOSIS OF THE WITCH avec lequel il a sorti deux EP et un split. Et au bout de deux ans, il a préféré changé le nom pour quelque chose de plus court. VEILED est né. L’homme en question se fait appeler Niðafjöll et il est américain. Chanteur, guitariste et bassiste, il porte tout de même de l’importance à la batterie et se refuse à faire appel à une machine. D’où la participation à ses côtés de Dimman, batteur qui remplace depuis un an le partenaire des débuts Swartadauþaz. Dimman est l’ami suédois qui se retrouve chez GRA, SPAZMOSITY, WHEN NOTHING REMAINS et CURSED 13. Et on comprend vite en écoutant les 6 titres proposés l’importance pour Niðafjöll d’avoir un homme derrière cet instrument. Il aime laisser la batterie s’exprimer, et c’est à plusieurs reprises qu’elle porte les ambiances.



Mais il faut reprendre dans l’ordre et expliquer un peu à quoi ressemble VEILED. Pas évident à décrire finalement parce qu’il aime brouiller les pistes tout en proposant une musique d’une limpidité efficace. Le black metal du groupe fait à la fois la place à l’orthodoxe et à l’atmosphérique. Mais de manière véritablement équilibrée. Ce savant mélange nous plonge dans un univers particulièrement sombre, mais serein en même temps. Un désert de Ténèbres. Une avenue le soir sans la moindre âme qui vive. Une plongée dans l’obscurité. C’est d’une maîtrise totale. Et une surprise totale aussi. On se surprend à suivre des titres de 7 minutes avec plaisir. Surtout qu’on trouve des parties qui osent un peu plus. C’est par exemple la mise en avant de la batterie dont on a parlé plus haut, mais aussi des breaks inventifs, des passages instrumentaux qui ne brisent pas la dynamique mais participent à la réussite des compositions. Et c’est un dernier titre (divisé en deux pistes) plus envolé, plus ouvert sur des sonorités légèrement prog, et avec une impression de plus « travaillé » dans le sens plus complexe.



C’est agréable d’avoir un groupe qui ne se pose pas de limite, mais qui parvient en même temps à rester sobre. Il ne faut pas croire que les ajouts exposés apportent de la folie aux compositions. Elles apportent des saveurs, elles permettent de titiller presque continuellement l’oreille. « Titiller l’oreille », pas retourner le cerveau. Ce qui est un avantage, mais qui empêche quelque part de mettre VEILED sur un piédestal. Il lui manque encore quelques éléments pour devenir important. Il lui manque aussi du charisme. Et si l’on a bien envie de l’applaudir, on sait aussi pertinemment qu’on ne le conservera pas dans un top annuel.



On répète les grandes lignes. VEILED est un bon groupe qui propose un mix réussi entre l’orthodoxe et l’atmosphérique, avec ce qu’il faut aussi de surprises pour rester intéressant tout du long. Un bon moment en perspective.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2018 - Iron Bonehead Productions Black Metal orthodoxe atmosphérique notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (2) 6/10

plus d'infos sur Veiled

Black Metal orthodoxe atmosphérique - 2015 - Etats-Unis

nouveaute A paraître le 16 Mars 2018

tracklist 01. Luminous 02. Portal 03. Enshrouded 04. Omnipotent 05. Black Celestial Orbs I 06. Black Celestial Orbs II

Durée : 39:46