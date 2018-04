Chroniques » Antagonism - Thrashocalypse Chronique Thrashocalypse (EP)

A l’instar des Etats-Unis la France semble être touchée elle aussi depuis quelques temps par le retour du Thrash (aussi bien moderne qu’à l’ancienne), qu’il provienne de la Bay Area comme des confins de l’Allemagne. Si l’an dernier l’hexagone a vu les sorties réussies d’EXTRAVASION et d’HEART ATTACK, 2018 semble être parti sur les mêmes bases, et comme pour ses derniers le sud semble être un terreau fertile pour ce genre qui retrouve ses lettres de noblesse après une période de vache maigre. Si Toulon est surtout réputée pour sa scène noire extrême et sulfureuse, la ville militaire a vu l’éclosion d’ANTAGONISM qui à peine deux ans après sa formation sort déjà un premier EP particulièrement réussi et à l’énergie contagieuse. Si les membres du groupe ont une moyenne d’âge assez jeune, ceux-ci possèdent déjà une technique impeccable, conjuguée à une vraie qualité d’écriture qui promet déjà pour l’avenir.



Car d’entrée les gars vont placer la barre très haut avec le furieux et excellent « LxOxT » où ils vont déployer toute la panoplie du parfait thrasheur, et privilégier la vitesse histoire de bien mettre les points sur les i. Entre passages rapides et mid-tempo entraînant ce premier morceau passe comme une lettre à la poste tout en reprenant un schéma déjà énormément entendu, mais toujours aussi efficace grâce notamment à un long solo à la fois soigné et joué à l’instinct. Jouant volontairement la carte rétro cette pépite pleine de feeling et aux nombreux roulements de toms a tout ce qu’il faut pour cartonner sur scène, et se retrouve à l’instar de ce qui va suivre portée par une production impeccable, à la fois chaude et équilibrée qui laisse ainsi vivre chaque instrument. Après ce démarrage en trombe le quatuor a décidé de ne pas se répéter, et laisser ainsi une redondance s’installer trop rapidement, du coup « Burning In Syria » (aux paroles très engagées) va miser sur un rythme plus lourd et écrasant, comme pour faire ressentir l’actuel sentiment de peur des habitants du pays. Ici peu de vitesse et pas d’accélération, l’ensemble varie peu mais reste cependant plein de rage et de violence, et montre que même en baissant d’intensité la bande conserve son accroche et sa qualité. A l’instar de « Surgical Strike » qui enchaîne dans la foulée et montre une facette un peu plus remuante et dépouillée, où simplicité rime avec efficacité. Après ce léger ralentissement il est temps de réaccélérer et cela commence avec l’ultra-court « 49.3 » (du nom de l’article tant décrié de la constitution) qui va tabasser pas mal avant d’offrir des parties plus remuantes, qui se révèlent parfaites pour headbanguer comme il faut, avant que le bien-nommé et surprenant « Speed Hammer » ne prenne le relais. En effet l’introduction peut laisser penser qu’on va avoir droit à une balade, vu que la première minute n’est qu’une succession de notes de guitares fines, douces et mélodieuses qui se font très apaisantes, et permettent d’être détendu avant l’arrivée des déferlantes sous forme de nombreuses parties à la double pédale. Oscillant entre le rapide pur et dur et un rythme légèrement plus posé le jeu au pied du frappeur y est d’une précision implacable, à l’instar de ses équipiers qui offrent tout leur éventail musical, et concluent les titres bien à eux de manière aussi diversifiée qu’ils avaient commencé.



Histoire de terminer de la meilleure des manières les varois en profitent pour reprendre fidèlement « Point Of No Return » de HAVOK, qui fait l’unanimité parmi eux, et conclut avec brio leur première livraison très américaine dans l’esprit, sans fautes de goût et qui donne déjà l’eau à la bouche pour plus tard. Sans en faire trop et sans révolutionner un style très balisé ils arrivent cependant à scotcher l’auditeur en continu, et sans le perdre en route, vu la qualité évidente des compositions, leur grande diversité, et surtout le plaisir qu’ils mettent à les jouer et cela s’entend tout du long. En presque une demi-heure les sudistes marquent les esprits et confirment que le Thrash fait un retour en force et en forme dans notre beau pays, et semblent promis à un bel avenir tant on sent un potentiel énorme qui ne manquera sûrement pas de s’affirmer dans les prochaines années, et qu’on a hâte d’entendre.

2018 - Autoproduction Thrash notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : (1) 4/5 Webzines : (3) 3.42/5

plus d'infos sur Antagonism

Thrash - 2016 - France

écoutez Burning In Syria

vidéos Burning In Syria

Antagonism

Extrait de "Thrashocalypse"

tracklist 01. LxOxT 02. Burning In Syria 03. Surgical Strike 04. 49.3 05. Speed Hammer 06. Point Of No Return (HAVOK cover)

Durée : 26 minutes

line up Dylan Hunger / Chant - Guitare Rythmique

Felix Cleyet-Marrel / Guitare Lead

Kevin Colin / Basse

Raphaël Gloaguen / Batterie

parution 27 Février 2018

