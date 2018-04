Chroniques » Tomb Mold - The Bottomless Perdition / The Moulting Chronique The Bottomless Perdition / The Moulting (Compil.)

The Bottomless Perdition et The Moulting.

Comme vous l’aurez probablement déjà remarqué, le groupe ne s’est pas vraiment cassé la tête pour trouver un titre à cette compilation. Une désinvolture totale qui va se retrouver jusque dans le choix de l’artwork tout simplement repompé sur celui de The Moulting.



Sortie en février 2016, The Bottomless Perdition compte quatre titres pour une durée totale d’environ dix-huit minutes. Parmi ces quelques compositions, on trouve notamment le morceau "Bereavement Of Flesh" également présent sur l’album



Sortie en septembre 2016, The Moulting propose quant à elle trois titres (dont une intro) qui, mis bout à bout, n’excèdent pas le quart d’heure. D’emblée, on remarque que le groupe a fait de sérieux progrès en matière de production. Beaucoup plus « propre » et lisible, celle-ci apporte au Death Metal de Tomb Mold davantage de puissance et d’impact sans pour autant sacrifier à l’atmosphère poisseuse et crasseuse qui s’en dégage. Pour le reste, aucun changement particulier à signaler, la formule reste bien évidemment la même avec ces riffs sinistres et nauséabonds (le lead de "Vehement Indulgences" à 1:31), ces accélérations à se dévisser la tête (les premières secondes de "Vehement Indulgences" ainsi qu’à 3:02, le début ultra chaotique de "Feed Them Hate") et ces breaks toujours aussi bien sentis même si pour le coup, je les trouve un poils moins groovy et plus "ambiancés" qu’à l’accoutumé ("Vehement Indulgence" à 1:28 et "Feed Them Hate" à 2:26). Un aspect ici compensé par le côté un peu plus frénétique de ces deux compositions.



Si vous aussi vous avez classé Sorties en 2016 au format cassette, les deux premières démos des Canadiens de Tomb Mold étaient passées relativement inaperçues jusqu’à ce que le premier album du groupe soit dévoilé en début d’année dernière par Blood Harvest Records. Fort du succès d’estime de l’excellent Primordial Malignity (Découverte de l’année ici-même), le label suédois a décidé d’éditer en octobre dernier une compilation regroupant l’intégralité de ces deux démos intitulées respectivementetComme vous l’aurez probablement déjà remarqué, le groupe ne s’est pas vraiment cassé la tête pour trouver un titre à cette compilation. Une désinvolture totale qui va se retrouver jusque dans le choix de l’artwork tout simplement repompé sur celui deSortie en février 2016,compte quatre titres pour une durée totale d’environ dix-huit minutes. Parmi ces quelques compositions, on trouve notamment le morceau "Bereavement Of Flesh" également présent sur l’album Primordial Malignity . Autoproduite et disponible à seulement 60 exemplaires (avant d’être rééditée par Blood Harvest quelques mois plus tard), cette première démo laissait déjà entrevoir tout le potentiel de Tomb Mold. Car passée l’introduction ici greffée au titre « Demon Ruins », on retrouve à peu de choses près ce même groupe de Death Metal putride et dégoulinant au groove et à l’énergie insolent. Bon, la production est loin d’être parfaite avec notamment beaucoup de saturation et la désagréable impression que tous les instruments ont été enregistrés depuis la pièce d’à côté. Néanmoins, l’essentiel est bel et bien là, à savoir des riffs simples mais particulièrement faisandés ("Demon Ruins" à 2:41, "Valley Of Defilement" à 2:11, le lead de "Bereavement Of Flesh" à 2:04, l’ouverture de "The Bottomless Perdition"...), une basse qui dégueule de partout, des accélérations ultra Punk à la Repulsion ("Demon Ruins" à 2:41, "Valley Of Defilement" à 0:43, "The Bottomless Perdition" à 0:48...), quelques ralentissements au groove déjà particulièrement irrésistible ("Demon Ruins" à 4:11, "Valley Of Defilement" à 0:21) ainsi qu’une voix abyssale à vous coller les miquettes.Sortie en septembre 2016,propose quant à elle trois titres (dont une intro) qui, mis bout à bout, n’excèdent pas le quart d’heure. D’emblée, on remarque que le groupe a fait de sérieux progrès en matière de production. Beaucoup plus « propre » et lisible, celle-ci apporte au Death Metal de Tomb Mold davantage de puissance et d’impact sans pour autant sacrifier à l’atmosphère poisseuse et crasseuse qui s’en dégage. Pour le reste, aucun changement particulier à signaler, la formule reste bien évidemment la même avec ces riffs sinistres et nauséabonds (le lead de "Vehement Indulgences" à 1:31), ces accélérations à se dévisser la tête (les premières secondes de "Vehement Indulgences" ainsi qu’à 3:02, le début ultra chaotique de "Feed Them Hate") et ces breaks toujours aussi bien sentis même si pour le coup, je les trouve un poils moins groovy et plus "ambiancés" qu’à l’accoutumé ("Vehement Indulgence" à 1:28 et "Feed Them Hate" à 2:26). Un aspect ici compensé par le côté un peu plus frénétique de ces deux compositions.Si vous aussi vous avez classé Primordial Malignity parmi vos plus intéressantes découvertes de l’année dernière, je vous conseillerai de jeter vivement une oreille à cette compilation qui condense en l’espace d’une petite demi-heure les débuts d’ores et déjà très prometteur des Canadiens de Tomb Mold. Pour les novices, pensez ici à une version un peu moins monolithique et un poils plus énervée et chaotique des Danois d’Undergang avec qui Tomb Mold partage bien plus qu’une certaine esthétique ou qu’une certaine atmosphère baveuse.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE