Toi, vu la tronche que tu tires, tu as dû passer une sale journée. Peu importe si c'est la cafetière qui t'a explosé à la gueule, ta bagnole sur laquelle il faut encore remplacer un truc dont tu ignorais l'existence mais qui coûte le prix d'une mèche de cheveux d'Elvis, ou si tu n'as plus de bière au frigo, je sens que tu as besoin d'une bande-son adaptée à ta haine. Oh, rien d'original, rien qui ne veuille réinventer quoi que ce soit, juste quelque chose d'efficace, aussi court que brutal.



Tu tombes bien : They Live | We Sleep vient de débarquer sans prévenir, et c'est exactement ce qu'il te faut. Formé en 2016 au Pays de Galles, le groupe de cinq gaillards a attendu deux ans avant de balancer ce premier EP qui prend le pari de prouver en dix minutes montre en main à quel point ils peuvent être méchants.

Et le pari est tenu. Dès les quatre coups d'envoi de 'Life Made Filth', They Live | We Sleep laisse libre cours à sa rage et ne la fera pas taire avant la dernière seconde du dernier titre. Tous les moyens sont bons pour enfoncer le crâne de l'auditeur et lui faire bourdonner les oreilles, que ce soit par le biais d'un crust/d-beat très punk à la Trap Them ('Life Made Filth', 'Destroy What Destroys You'), d'un hardcore complétement chaotique qui tourne en rond à la Cult Leader ('Self Harm') ou de délicieuses touches grindy parsemées tout au long de l'EP. La production est fidèle aux standards du style, guitares tronçonneuses et duo basse-batterie chaud et massif, voire même plutôt bonne pour un premier jet. Une voix qui fait penser au fils caché que le batteur-hurleur de Code Orange aurait eu avec un grizzly par-là dessus, et je t'assure que tu écraseras le bouton play plus d'une fois pour te remanger encore et encore ces dix minutes en pleine face.



Alors oui, comme souvent dans un premier EP, les influences sont vraiment très présentes et même franchement détectables, mais honnêtement, quand le résultat est aussi efficace, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Va donc demander au mec qui moshe tout seul là-bas si ça le préoccupe. Un groupe de plus à ajouter dans la section "à surveiller de près pour la sortie de mon prochain défouloir avec option débranchage de cerveau".

