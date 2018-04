Chroniques » Wrong - Feel Great Chronique Feel Great



Ce mois d’avril 2018 marque le retour des Américains avec un deuxième album intitulé Feel Great paru une fois de plus chez Relapse Records. Mais malgré ce titre porteur d’espoir et ces couleurs plus vives, rien n’a vraiment changé du côté des Floridiens qui continuent de dispenser avec toujours autant de réussite et de facilité cette noise sombre ultra abrasive et tout en nerf qui a fait jusque-là leur renommée.



Plié en moins de trente minutes, ce nouvel album marche sans grande surprise dans les pas de son prédécesseur. Naturellement avec l’effet de surprise envolé, une partie de ce qui faisait le charme de ce premier album éponyme a aujourd’hui disparu. Pour autant, ce Feel Great n’en est pas moins plaisant, ayant toujours pour lui cette efficacité brute ainsi que cette immédiateté le rendant tout de suite très sympathique, notamment auprès des amateurs de Meantime, Betty et autre Aftertaste.

Produit par le groupe lui-même, ce deuxième album bénéficie donc encore une fois d’un son particulièrement chaud et rugueux qui sied à merveille à ce genre de Noise revancharde où chaque instrument tient une place de choix dans la construction dynamique de l‘ensemble. Entre ces guitares nerveuses et abrasives aux riffs souvent répétitifs, ces quelques solos toujours aussi bien sentis, ce chant extrêmement rugueux, cette batterie décharnée aux frappes assassines et surtout pleines de groove et puis cette basse aussi délicieuse que vicieuse, Wrong n’a une fois de plus rien laissé au hasard. Tout ici transpire cette Noise des années 90 portée à l’époque par ces groupes aujourd’hui culte que sont Helmet ou Unsane et avec qui les Floridiens partagent bien plus que quelques points communs. Et si un tel mimétisme risque très certainement d’en froisser plus d’un qui préféreront toujours se tourner vers les versions originales, il faut cependant reconnaître à ces quatre garçons cette capacité à rendre leur formule encore plus intense et dru, en grande partie grâce à cette production extrêmement musclée et à ce jeu hyper affûté.

Toujours du côté des choses qui ne changent pas (enfin pas vraiment puisque seul le dosage a été revu), cet intérêt des Américains pour les titres plus mélodiques. Plus encore que Feel Great en est ici rempli. Cinq titres sur onze. Quand même... De "Pustule" à "Nice Job" en passant par "Upgrade", "Come Apart Mend" et "Gape", on retrouve là le Helmet de Aftertaste aux mélodies plus "pop" (sans êtres sucrées hein, faut pas déconner) et à la voix également beaucoup moins tendue et arrachée (notamment sur "Upgrade", "Come Apart Mend" et "Gape"). Toujours très efficaces, ces quelques titres donnent à apprécier une autre facette de Wrong qui n’a ni à rougir ni même à se cacher face à ces autres titres moins dociles ("Errordome", "Culminate", "Nice Job", "Crawl Instead" et ses cinquante-cinq secondes...). Si les riffs conservent leur lourdeur et leur tranchant naturels, l’atmosphère s’allège alors l’espace de quelques minutes seulement. Un soupçon de fraîcheur qui va faire du bien à un album qui malgré sa durée relativement contenue pourrait très vite sembler quelque peu redondant.



Voilà, inutile d’en écrire des tonnes au sujet d’un album qui ne surprendra absolument personne mais qui saura très largement faire le taf dans un genre trop peu représenté à mon goût (ou alors, et c’est tout à fait probable, je ne suis tout simplement pas à jour avec ce qui se fait d’autre dans le genre). Quoi qu’il en soit, si vous n’êtes pas à cheval sur le concept d’originalité et que l’efficacité plus que la nouveauté prime sur votre appréciation d’un album, alors Feel Great devrait en toute logique pouvoir trouver grâce à vos oreilles. Enfin encore faut-il que vous soyez clients de ces deux groupes précités auxquels Wrong fait ici allègrement référence. Bref, si vous n’êtes pas trop long à la détente, je pense que vous avez saisi l’idée depuis déjà bien longtemps... notes Chroniqueur : 7.5 / 10

Noise / Hardcore - 2014 - Etats-Unis

tracklist 01. Errordome (01:32) 02. Culminate (02:33) 03. Pustule (02:41) 04. Nice Job (01:57) 05. Feel Great (02:46) 06. Upgrade (03:49) 07. Crawl Instead (00:55) 08. Come Apart Mend (01:42) 09. Zero Cool (03:57) 10. Gape (03:15) 11. Anaerobic (04:44)

Durée : 29:51

line up Eric Hernandez / Chant, Guitare

Ryan Haft / Guitare

Andres Ascanio / Basse

Brian Hernandez / Batterie

