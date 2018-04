Chroniques » Wallachia - Monumental Heresy Chronique Monumental Heresy

WALLACHIA ! Le 4ème seulement en… en… en 25 ans d’existence. Ah oui, il y a donc de quoi se réjouir, même si 6 ans ont été nécessaires pour avoir la suite de WALLACHIA, c’est se relancer dans notre éternel et si passionnant débat sur ce qui est et ce qui n’est pas Black Metal ! WALLACHIA est-il ou non black metal ?



WALLACHIA est black metal. Pour sûr, puisqu’il est norvégien !



WALLACHIA n’est pas black metal. Il y a des femmes dans le line-up. Dr. Caroline Oblasser et Satya Lux Æterna (session). Et on avait aussi la belle Anna Oklejewicz auparavant. Photos !















WALLACHIA est black metal. Metal Archives le dit encore. Il note le groupe en symphonic black metal ! Si la référence le dit, il faut le croire !



WALLACHIA n’est pas black metal. Comme les photos ci-dessus le prouvent, des instruments d’hérétiques font leur apparition ! Du violon, du violoncelle, mais aussi plein de bruits produits par une machine, orchestrations, arrangements, clavier, piano ! Et pire, des voix de femme par moment !



WALLACHIA est black metal. Non seulement le chanteur principal, mais la base musicale tire sur le style. Pas énormément non plus parce que…



…WALLACHIA n’est pas black metal. Tous ces apports, toutes ces variations, on passe d’un style à l’autre. On a des passages totalement melodeath, on en a d’autres qui virent gothic, avec des réminiscences de TRISTANIA ou TRAILS OF TEARS. On sent ailleurs des accès épiques, d’autres plus mélancoliques...



En tout cas, WALLACHIA est metal, black parfois, autre chose la plupart du temps. Et finalement on s’en tamponne bien. Tant qu’on est ouvert, on pourra en profiter. Le groupe a surtout l’avantage de ne pas se poser la question, lui, et de nous faire sentir les ambiances de la fin des années 90, début 2000. J’ai l’impression qu’on compartimentait un peu moins. Je ne me souviens plus trop de polémiques concernant l’appartenance ou non d’ARCTURUS, DODHEIMSGARD, COVENANT à telle ou telle mouvance. Je devais sûrement être moins sur Internet aussi, et surtout nous n’avions pas encore l’occasion d’entendre les beaux gémissements des réseaux sociaux.



2018 - Debemur Morti Productions Black Metal or not ? notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : (4) 6.94/10

plus d'infos sur Wallachia

Black Metal or not ? - 1992 - Norvège

nouveaute A paraître le 13 Avril 2018

écoutez Heathen Shores

tracklist 01. Heathen Shores 02. So We Walk Alone 03. The Prophets of Our Time 04. Silenced No Longer 05. The Parallel Fate of Dreams 06. Beasts of the Earth 07. Returned Favor of Abandonment 08. Untruthology Abolished

Durée : 50:29

voir aussi Wallachia

Shunya

2012 - Debemur Morti Productions

