Donc, quand je rencontre un album aussi incroyablement beau que celui-ci, je me méfie. Beaucoup. Surtout quand ce dernier coche toutes les cases de la rencontre marquante. Pensez, un groupe que je n'avais plus écouté depuis longtemps – bien que je considère A New Dark Age comme un moment important dans ma formation en Doom Metal (obtenue sans mention, restons modeste) – et qui me subjugue à nouveau le long de quarante-six minutes, certes pas si nouvelles pour qui aura écumé la démo To Sol a Thane que reprend et réarrange White Horse Hill, il y a de quoi croire en un nouveau coup de foudre ! Et c'est ce qui s'est passé dès la première lancée de ce nouvel essai : coup de foudre en retrouvant un doom aussi pur, chevaleresque, noblesse du style et noblesse du cœur, cette noblesse qui pousse à vouloir la mériter ; coup de foudre avec la voix de Paul Kearns, qui n'a rien à envier à Morris Ingram, se permet même d'apporter ses nuances propres, braillant d'une voix d'or son autrefois, son ailleurs et son là-bas, jusqu'à envahir l'esprit d'une nostalgie fondante donnant le désir de le catapulter frère angélique et médiéval d'un certain



Je ne me laisserai pas avoir, cette fois ! Éberlué, je cherche la petite bête, celle qui ricane devant mon visage enthousiaste, attend l'heure où apparaître et gâcher la fête. Petite bête, es-tu dans cette répétition de « Beheld, a Man of Straw » que l'on trouve sur « Under Waves Lie Our Dead » ? Te terres-tu dans cette durée, dont je trouverai à terme le plaisir trop court ? Ou peut-être es-tu dans ce simulacre qu'est l'apparence, belle au premier abord mais que les écoutes multiples finissent par montrer guindée, trop classique, trop facile, aguicheuse mais sans fond ? Impossible de te trouver, petite bête ! Tu es bien en vérité beauté : ton classicisme a la magnificence des légendes à lire au coin du feu, l'imaginaire pris dans une sensation où les histoires se mêlent à l'Histoire ; ta durée te va bien, donnant à ta lumière toute la latitude pour aveugler sans se diluer ; tes répétitions sont savoureuses car inlassables. Que puis-je trouver à reprocher à ce disque, qui ne change pas la donne d'une frise chronologique établie avant lui et qui sera encore maintes fois reprises, mais rarement avec le même talent ? Le doom metal épique est cela, sera toujours cela, ce battement régulier et nerveux où l'organe ne change pas d'un homme à un autre, seulement l'envie de batailler, d'atteindre son autrefois, son ailleurs et son là-bas en passant par son là-haut, en guise de différence fondamentale. Et White Horse Hill, scolaire pour les uns, exemplaire pour les autres, le montre d'une façon qui ne s'étiole jamais, ne donne jamais à y redire.



