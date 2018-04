Chroniques » Rammstein - Reise Reise Chronique Reise Reise

Mutter, Reise Reise et même le décrié Rosenrot, dont les pièces maîtresses révèlent tout leur potentiel en live.



Comme de nombreux fans, je me suis ensuite intéressé au début de la carrière des Berlinois, les deux premiers albums, plus brut de fonderie et plus franchement Indus que les trois suivants ayant finalement ma préférence. Mais cela se joue à pas grand chose et si je mets volontiers un 10 de coeur à Sehnsucht, j'aime également la plupart des titres de Mutter et Reise Reise.... c'est après que ça se gâte.... mais j'en parlerai peut-être une autre fois.



Quand on analyse la discographie de RAMMSTEIN avec le recul des ans, l'ère qui s'étend de Sehnsucht à Reise Reise ressort clairement comme leur âge d'or. C'est la période inspirée du sextet, celle où ils doivent consolider leur fanbase, conquérir de nouveaux territoires, donner des concerts fous avec toujours plus de pyrotechnie et de mise en scène, se mondialiser, développer et enrichir leur style, continuer à surprendre sans cesse et maintenir la cohésion d'un groupe à six malgré les égos et tentations solitaires de certains membres (et tout particulièrement Richard Z. Kruspe). Les Allemands sont portés par leur muse et furieusement inspirés. Pleinement confiants et poussés par leur succès, ils font évoluer leur style. RAMMSTEIN conserve ses bases : riffs écrasants, effets Electro appuyés, chant en Allemand, style martial, compos collectives et massive, mais la technique est bien meilleure, les arrangements plus riches, la production plus léchée et dense. Enfin, RAMMSTEIN ajoute des tonalités nouvelles, des expériences : on citera bien sûr l'apparition des ballades, mais on notera également celle des co-interprétations avec des guest ("Moskau" avec Viktoria Fersh) et de l'acoustique (sur l'exceptionnel "Los" dont la version live met particulièrement en avant la recherche de simplicité contrastant avec le contenu habituel). Ces respirations font ressortir l'aspect brutal et mastoc des morceaux les plus lourds des albums : sur Reise Reise, le morceau titre qui ouvre l'album dans un crescendo, suivi du monstrueux (au propre comme au figuré) "Mein Teil" et ses différents niveaux de lecture (que l'interprétation live fait parfois oublier, se concentrant sur l'histoire de cannibalisme qu'on retrouve également dans le vidéo clip), "Dalai Lama" et "Kein Lust" et le mid tempo "Stein Um Stein". Au milieu de cet ensemble, la pochade "Amerika" et l'anecdotique "Moskau" m'ont toujours laissés de marbre. En revanche, je trouve que les deux ballades qui clôturent l'exercice, "Ohne Dich" et "Amour" plus réussite que celles de



Souvent considéré comme une version bis et moins audacieuses de Mutter, ne serait-ce qu'avec l'illustration de sa pochette (une boite noire) qui va beaucoup moins loin que celle du précédent opus (un bébé mort dans le formol), on peut voir dans Reise Reise l'amorce de la transition radicale que sera Rosenrot. C'est à mon sens un disque intéressant, gavé de bons moments, mais avec une prise de risque moindre et pas de surprises aussi fortes que pour les précédentes sorties. Les Allemands font un bon disque mais semblent avoir mis de côté un peu de leur audace et de leur inventivité, soit que le processus de décision devient vraiment trop compliqué, soit qu'ils passent plus de temps à imaginer leurs spectacles que leurs disques, ou qu'ils construisent les deux simultanément, pensant la musique comme un support au show scénique. Quoi qu'il en soit, ce disque marque pour moi la fin de la belle époque de RAMMSTEIN. La suite n'étant clairement plus à la hauteur. J'ai découvert RAMMSTEIN sur Youtube, avec la vidéo de leur légendaire concert de juillet 2005 dans les Arènes de Nîmes. J'ai écouté ce live en boucle pendant plusieurs semaines. Même sans les effets pyrotechniques (qui me laissent en fait plutôt froid), cet énorme concert fait ressortir toutes les qualités des trois derniers albums de RAMMSTEIN à l'époque :et même le décrié, dont les pièces maîtresses révèlent tout leur potentiel en live.Comme de nombreux fans, je me suis ensuite intéressé au début de la carrière des Berlinois, les deux premiers albums, plus brut de fonderie et plus franchement Indus que les trois suivants ayant finalement ma préférence. Mais cela se joue à pas grand chose et si je mets volontiers un 10 de coeur à Herzeleid et, j'aime également la plupart des titres de.... c'est après que ça se gâte.... mais j'en parlerai peut-être une autre fois.Quand on analyse la discographie de RAMMSTEIN avec le recul des ans, l'ère qui s'étend deressort clairement comme leur âge d'or. C'est la période inspirée du sextet, celle où ils doivent consolider leur fanbase, conquérir de nouveaux territoires, donner des concerts fous avec toujours plus de pyrotechnie et de mise en scène, se mondialiser, développer et enrichir leur style, continuer à surprendre sans cesse et maintenir la cohésion d'un groupe à six malgré les égos et tentations solitaires de certains membres (et tout particulièrement Richard Z. Kruspe). Les Allemands sont portés par leur muse et furieusement inspirés. Pleinement confiants et poussés par leur succès, ils font évoluer leur style. RAMMSTEIN conserve ses bases : riffs écrasants, effets Electro appuyés, chant en Allemand, style martial, compos collectives et massive, mais la technique est bien meilleure, les arrangements plus riches, la production plus léchée et dense. Enfin, RAMMSTEIN ajoute des tonalités nouvelles, des expériences : on citera bien sûr l'apparition des ballades, mais on notera également celle des co-interprétations avec des guest ("Moskau" avec Viktoria Fersh) et de l'acoustique (sur l'exceptionnel "Los" dont la version live met particulièrement en avant la recherche de simplicité contrastant avec le contenu habituel). Ces respirations font ressortir l'aspect brutal et mastoc des morceaux les plus lourds des albums : sur, le morceau titre qui ouvre l'album dans un crescendo, suivi du monstrueux (au propre comme au figuré) "Mein Teil" et ses différents niveaux de lecture (que l'interprétation live fait parfois oublier, se concentrant sur l'histoire de cannibalisme qu'on retrouve également dans le vidéo clip), "Dalai Lama" et "Kein Lust" et le mid tempo "Stein Um Stein". Au milieu de cet ensemble, la pochade "Amerika" et l'anecdotique "Moskau" m'ont toujours laissés de marbre. En revanche, je trouve que les deux ballades qui clôturent l'exercice, "Ohne Dich" et "Amour" plus réussite que celles de Mutter , plus cohérentes, plus harmonieuses.Souvent considéré comme une version bis et moins audacieuses de Mutter, ne serait-ce qu'avec l'illustration de sa pochette (une boite noire) qui va beaucoup moins loin que celle du précédent opus (un bébé mort dans le formol), on peut voir dans Reise Reise l'amorce de la transition radicale que sera Rosenrot. C'est à mon sens un disque intéressant, gavé de bons moments, mais avec une prise de risque moindre et pas de surprises aussi fortes que pour les précédentes sorties. Les Allemands font un bon disque mais semblent avoir mis de côté un peu de leur audace et de leur inventivité, soit que le processus de décision devient vraiment trop compliqué, soit qu'ils passent plus de temps à imaginer leurs spectacles que leurs disques, ou qu'ils construisent les deux simultanément, pensant la musique comme un support au show scénique. Quoi qu'il en soit, ce disque marque pour moi la fin de la belle époque de RAMMSTEIN. La suite n'étant clairement plus à la hauteur.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE