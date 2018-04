Chroniques » Self Hatred - Theia Chronique Theia

Premier album pour les Tchèques de Self Hatred, dans un style aussi ancien qu’exigeant : le doom death. Sorti chez Solitude, ce qui est souvent gage de qualité, Self Hatred est sage. Sans doute un peu trop car du son – typique My Dying Bride – aux structures, Self Hatred récite son manuel du parfait petit amateur de doom death.



Guilt, le titre d’ouverture, te plonge directement au cœur des années 90, à la grande époque de l’éclosion du doom british. Le rythme est pesant, les atmosphères profondes et nostalgiques, l’auditeur sent presque le crachin lui mordre le visage. Les quelques accélérations qui ponctuent le morceau, comme l’alternance de chant masculin growlé et de chant féminin plus hystérique ou planant, selon les cas, offrent des variations agréables et bien senties (No Judgement ; Self-reflection).



Un travail spécifique a été fait sur les transitions (Theia notamment) pour accentuer la profondeur de l’album et ses aspects mélancoliques. Sans être écrasant, loin s’en faut, le son très organique, limite roots, apporte quant à lui la patte 90’ bienvenue, tout comme ces petits arrangements/lead (sur Theia, sublimes) qui donnent parfois aux titres des atours plus jazzy ou, grâce à l’orgue, plus solennels (Slither).



La musique de Self Hatred ne va pas révolutionner le doom death. Tout, ou presque, a été dit en la matière il y a déjà bien longtemps. Mais sa façon d’appréhender la chose n’en demeure pas moins agréable et très bien exécuté. Les idées pour agrémenter les titres d’arrangements subtils sont pertinentes et jamais redondantes (les chœurs « antiques » sur Attraction, très beau morceau également). La progression des morceaux est très fluide, sans heurt, sans cassure inutile (Slither, Attraction, No Judgement).



Self Hatred délivre là un album classique, au sens noble du terme, mais qui devrait enchanter sans difficulté les nostalgiques du doom death du début des années 90’, quand tout était encore à bâtir en ce domaine.

2016 - Solitude Productions Doom/death notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Self Hatred

Doom/death - 2012 - République Tchèque

tracklist 01. Guilt 02. Theia 03. Slither 04. Attraction 05. No Judgement 06. Self-reflection 07. Memories

Durée : 39:59

parution 5 Septembre 2016

