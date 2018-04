Chroniques » Mörk Gryning - Live At Kraken Chronique Live At Kraken (Live)





Passez votre chemin. Amputé de plus de la moitié de ses morceaux, ce live paraîtra bien trop maigre aux yeux des adeptes de Mörk Gryning. Forcément la note en pâtira, impossible pour moi de donner plus que la moyenne… Mais pouvoir entendre des morceaux fétiches qui ont plus de vingt ans et possédant toujours l’aura de l’époque ça n’a pas de prix pour certains. Comme une envie soudaine de replonger dans leur discographie (qui devrait être rééditée) et espérer. Espérer, oui, Draakh Kimera (Peter Nagy) étant revenu dans la sphère metal en rejoignant This Ending/A Canorous Quintet, l’avenir de Mörk Gryning peut encore réserver des surprises. On continue à brûler des cierges. L’exhumation de leur premier opus par Eisenwald puis la prestation live de dernière minute au festival Party San 2016 (remplaçant Gates Of Ishtar suite au décès de leur batteur) ont donné comme une envie de « reviens-y » à Mörk Gryning. Pas de nouvelle galette mais un concert enregistré à la salle du Kraken à Stockholm en mars 2017 en compagnie de A Canorous Quintet (enregistrant lui aussi sa galette live), Inferno, Netherbid et Empty. Le duo Draakh Kimera/Goth Gorgon était épaulé d’Avatar (Mattias Eklund) à la guitare (présent sur le grandiose Maelstrom Chaos ), Baron Samedi (Henrik Åberg) aux fûts (Wombbath, ex-Gates Of Ishtar) et Storm (Johan Adler) aux claviers. Pour cette sortie, c’est le label Black Lodge Records qui s’y colle avec un nouvel artwork tiré des gravures de la Divine Comédie par Gustave Doré (dans la continuité de Tusen År Har Gått ).Oui la track-list de ce live en refroidira plus d’un… Attendez 4 morceaux, un problème d’édition peut-être ? Tusen År Har Gått a pourtant été joué dans son intégralité pour ce concert. Petit coup d’œil sur la référence setlist.fm pour vérifier mes dires, le groupe a effectivement joué 11 titres mais alors pourquoi ne figurent-ils pas sur la galette (problème d’enregistrement ?) ? Ô combien frustrant... Au menu « light » ici : 2 titres de Tusen År Har Gått (« Unleash The Beast » et le morceau éponyme), un de Return Fire (« Supreme Hatred ») et un de Maelstrom Chaos (« Ont Blod » oh oui…). Encore plus fâcheux car ce live était des plus redoutables. Un enchaînement imparable de hits black/death suédois, je succombe littéralement en réécoutant ces pierres angulaires de mon parcours metal. C’est ainsi un retour plus de vingt ans en arrière, l’atmosphère et le son « nineties » glacial (tremoli incantatoires) de cette fabuleuse époque No Fashion Records semblaient bien palpables. Pas de réenregistrement ou d’ « overdubs », seul le mixage des instruments a été réajusté dixit la fiche promo. Aucun pain, un clavier discret et en parfaite adéquation (« Tusen År Har Gått ») et une batterie très martiale qui sied parfaitement au black metal joué. Bémol malgré tout sur le chant de Kimera manquant de puissance mais entièrement possédé à la cause. Ca y est, le quart d’heure est déjà passé.Passez votre chemin. Amputé de plus de la moitié de ses morceaux, ce live paraîtra bien trop maigre aux yeux des adeptes de Mörk Gryning. Forcément la note en pâtira, impossible pour moi de donner plus que la moyenne… Mais pouvoir entendre des morceaux fétiches qui ont plus de vingt ans et possédant toujours l’aura de l’époque ça n’a pas de prix pour certains. Comme une envie soudaine de replonger dans leur discographie (qui devrait être rééditée) et espérer. Espérer, oui, Draakh Kimera (Peter Nagy) étant revenu dans la sphère metal en rejoignant This Ending/A Canorous Quintet, l’avenir de Mörk Gryning peut encore réserver des surprises. On continue à brûler des cierges.

