EP MMXVII. Comme il n’était pas question de faire l’impasse sur le sujet et que le premier album du groupe arrive dans tout juste quelques semaines, me voilà la bouche en cœur à tenter de rattraper le temps perdu et ainsi vous donner l’opportunité de briller en société en vous offrant à nouveau la possibilité de dire que vous connaissiez Taphos avant même la sortie de Come Ethereal Somberness.



Si les amateurs de cassettes peuvent toujours se brosser pour espérer trouver un des quatre-vingt-dix exemplaires proposés par le groupe, vous pourrez néanmoins toujours vous rabattre sur la version 7" éditée par le label Night Shroud (Deiquisitor, Hyperdontia, Sulphurous). M’enfin avec seulement deux titres pour moins de dix minutes et vu les prix pratiqués aujourd’hui, même pour un simple 7", autant privilégier l’achat de ladite compilation. Au moins vous en aurez vraiment pour votre argent.



Bien mieux produits, les deux titres de ce court EP jouissent d’un son nettement plus imposant. Un détail qui saute aux oreilles, surtout après avoir écouté la première démo de Taphos dont le son était pourtant déjà plus que correct. Sans chercher à dénaturer son propos (un son toujours très rugueux), le groupe apporte ici davantage de puissance à ses compositions, renforçant ainsi leur impact tout en conservant l’atmosphère old school et putride qui en émane.

Toutefois, hormis la production, on ne peut pas dire qu’il y ait beaucoup de changements à l’horizon de ces deux nouveaux morceaux. Sorti neuf mois après l’excellente



2017 - Autoproduction Death Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Taphos

Death Metal - Danemark

tracklist 01. Sensory Depravation (04:40) 02. Purging Pyres (05:05)

Durée : 09:45

line up H / Chant, Basse

D / Guitare

M / Guitare

U / Batterie

parution 19 Juillet 2017

