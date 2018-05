Chroniques » Sacred Reich - The American Way Chronique The American Way

The American Way que les Texans de Sacred Reich ont véritablement entamé leur tournant vers un Thrash encore un peu plus groovy mais surtout aux cavalcades nettement moins nombreuses qu’auparavant. Tournant d’ailleurs confirmé quelques années plus tard avec la sortie des sympathiques mais néanmoins pas vraiment indispensables Independant (1993) et

Paru en 1990 sur Metal Blade Records, The American Way voit les mêmes protagonistes que sur



Si la production du patron du studio Skull Seven (studio d’enregistrement fondé en 1995 ayant notamment travaillé sur les remasterisations d’albums de groupes tels que Flotsam And Jetsam, Omen, Fates Warning, Agent Steel ou bien encore Hirax) n’a pas spécialement évolué depuis le premier album des Texans (un son très naturel, témoin de cette grande époque et qui encore aujourd’hui ne souffre pas particulièrement des affres du temps), il y a néanmoins une chose sur laquelle on ne peut que s’accorder à l’écoute de The American Way, c’est bel et bien la baisse de régime relativement significative de l’ensemble. Un constat que l’on va pouvoir dresser d’entrée de jeu, dès l’écoute de "Love... Hate", un excellent opener qui en dépit de cette cadence effectivement revue à la baisse joui cependant d’un riffing tout en nerf. Alors on pourrait effectivement se dire qu’il ne s’agit que du premier titre et que les choses vont bien finir par s’accélérer par la suite. Sauf que non, ce n’est pas vraiment le cas. De "The American Way" à "The Way It Is" en passant par "Crime Against Humanity", "State Of Emergency" ou encore "Who’s To Blame" et ses airs de power ballade, Sacred Reich a en effet quelque peu revu sa copie pour un résultat beaucoup plus enclin au mid tempo. Fort heureusement, le groupe ne renie pas ses origines et c’est avec grand plaisir que l’on trouve encore quelques accélérations particulièrement bienvenues comme sur "Crimes Against Humanity" à partir de 3:21, la seconde partie bien en jambes de "State Of Emergency" à partir de 3:32 ou encore le très bon "I Don’t Know", titre particulièrement direct qui va venir apporter un sérieux coup de fouet à l’ensemble avant que Sacred Reich ne viennent clôturer l’album sur l’étonnant "31 Flavors".



Si j’aime que mon Thrash soit fait de cavalcades à n’en plus finir, de solos à vous crever les tympans ou à vous hérisser le poil et de riffs à se baiser les cervicales et que l’équation "Thrash" et "mid tempo" est souvent pour moi source d’une très grande méfiance, force est de constater que ce deuxième album, avec ses airs de disque beaucoup plus plan-plan, n’en reste pas moins bourré de très bons morceaux au riffing toujours extrêmement bien sentis. Simple mais d’une efficacité à toute épreuve, le travail de Wiley Arnett et Jason Rainey n’a pas à rougir lorsque l’on entend des titres tels que "Love... Hate", "The American Way", "Crimes Against Humanity", la seconde moitié de "State Of Emergency", "I Don’t Know" ainsi que tous les excellents solos qui ponctuent ce deuxième album ("Love... Hate" à 2:16, "The American Way" à 2:20, "The Way It Is" à 3:08, "Crimes Against Humanity" à 2:53, "Who’s To Blame" à 1:42 et "I Don’t Know" à 2:02). Le duo fait une fois de plus preuve d’un certain talent et viens quelque peu rassurer ceux qui comme moi trouvaient le riffing de



Album de la transition, celle dans les années 90 et celle vers un Thrash plus groovy, The American Way symbolise en quelque sort le début de la fin pour Sacred Reich dont les albums suivants n’atteindront jamais le niveau d’un C’est avecque les Texans de Sacred Reich ont véritablement entamé leur tournant vers un Thrash encore un peu plus groovy mais surtout aux cavalcades nettement moins nombreuses qu’auparavant. Tournant d’ailleurs confirmé quelques années plus tard avec la sortie des sympathiques mais néanmoins pas vraiment indispensables(1993) et Heal (1996). Une amorce qui vient donc quelque peu trancher avec l’excellent Ignorance mais qui étonnamment n’aura pas su effrayer les auditeurs de l’époque puisque ce deuxième album réussira tout de même à faire une entrée dans les charts US, se positionnant ainsi à la 153ème place du top 200. Ça vaut bien évidemment ce que ça vaut mais combien d’albums de Thrash ont réussi à se hisser dans ce genre de top ? Bien peu à mon avis.Paru en 1990 sur Metal Blade Records,voit les mêmes protagonistes que sur Ignorance et Surf Nicaragua reprendre du service. Ainsi, outre les membres de Sacred Reich qui n’ont pas changé depuis la sortie du premier album en 1987, on retrouve également une fois de plus messieurs Bill Metoyer et Paul Stottler respectivement en charge de la production et de l’artwork. Ce dernier absolument sans équivoque en dit encore long sur l’état d’esprit des Américains et sur leur vision de la politique de leur propre pays. Un esprit critique qui, et je l’ai déjà dit, n’a jamais cessé d’habiter les Texans et en particulier le sympathique Phil Rind qui encore aujourd’hui ne semble pas avoir sa langue dans sa poche.Si la production du patron du studio Skull Seven (studio d’enregistrement fondé en 1995 ayant notamment travaillé sur les remasterisations d’albums de groupes tels que Flotsam And Jetsam, Omen, Fates Warning, Agent Steel ou bien encore Hirax) n’a pas spécialement évolué depuis le premier album des Texans (un son très naturel, témoin de cette grande époque et qui encore aujourd’hui ne souffre pas particulièrement des affres du temps), il y a néanmoins une chose sur laquelle on ne peut que s’accorder à l’écoute de, c’est bel et bien la baisse de régime relativement significative de l’ensemble. Un constat que l’on va pouvoir dresser d’entrée de jeu, dès l’écoute de "Love... Hate", un excellent opener qui en dépit de cette cadence effectivement revue à la baisse joui cependant d’un riffing tout en nerf. Alors on pourrait effectivement se dire qu’il ne s’agit que du premier titre et que les choses vont bien finir par s’accélérer par la suite. Sauf que non, ce n’est pas vraiment le cas. De "The American Way" à "The Way It Is" en passant par "Crime Against Humanity", "State Of Emergency" ou encore "Who’s To Blame" et ses airs de power ballade, Sacred Reich a en effet quelque peu revu sa copie pour un résultat beaucoup plus enclin au mid tempo. Fort heureusement, le groupe ne renie pas ses origines et c’est avec grand plaisir que l’on trouve encore quelques accélérations particulièrement bienvenues comme sur "Crimes Against Humanity" à partir de 3:21, la seconde partie bien en jambes de "State Of Emergency" à partir de 3:32 ou encore le très bon "I Don’t Know", titre particulièrement direct qui va venir apporter un sérieux coup de fouet à l’ensemble avant que Sacred Reich ne viennent clôturer l’album sur l’étonnant "31 Flavors".Si j’aime que mon Thrash soit fait de cavalcades à n’en plus finir, de solos à vous crever les tympans ou à vous hérisser le poil et de riffs à se baiser les cervicales et que l’équation "Thrash" et "mid tempo" est souvent pour moi source d’une très grande méfiance, force est de constater que ce deuxième album, avec ses airs de disque beaucoup plus plan-plan, n’en reste pas moins bourré de très bons morceaux au riffing toujours extrêmement bien sentis. Simple mais d’une efficacité à toute épreuve, le travail de Wiley Arnett et Jason Rainey n’a pas à rougir lorsque l’on entend des titres tels que "Love... Hate", "The American Way", "Crimes Against Humanity", la seconde moitié de "State Of Emergency", "I Don’t Know" ainsi que tous les excellents solos qui ponctuent ce deuxième album ("Love... Hate" à 2:16, "The American Way" à 2:20, "The Way It Is" à 3:08, "Crimes Against Humanity" à 2:53, "Who’s To Blame" à 1:42 et "I Don’t Know" à 2:02). Le duo fait une fois de plus preuve d’un certain talent et viens quelque peu rassurer ceux qui comme moi trouvaient le riffing de Surf Nicaragua plus quelconque en dépit de (très) bons moments.Album de la transition, celle dans les années 90 et celle vers un Thrash plus groovy,symbolise en quelque sort le début de la fin pour Sacred Reich dont les albums suivants n’atteindront jamais le niveau d’un Ignorance encore porté aux nues aujourd’hui. Entre le choix de s’orienter vers un Thrash mid tempo loin de satisfaire aux exigences des amateurs de tchouka-tchouka purs et durs, l’arrivée dans une époque où le Thrash était loin d’être en odeur de sainteté et le ton léger voir parfois hors de propos de Sacred Reich (le refrain un brin niais de "The Way It Is" ou le bien-pensant et ultra funk "31 Flavors" sur lequel Phil Rind s’évertue sur fond de saxophone et de guitare qui cocotte à nous balancer des trucs du genre : "Vanilla is smooth chocolate is kickin'. Strawberry is sweet all deserve a hearty lickin'. Have em all three scoops piled high. Variety is the spice of life", "So don't be an ignorant fool. There's so much music for you to choose. So don't just be a metal dude it's cool fool"), il est aisé malgré toutes les qualité de ce deuxième album de comprendre pourquoi le groupe n’a pas su ni même réussi à capitaliser sur le succès de ce qui restera son meilleur album à ce jour, l’excellent Ignorance

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE