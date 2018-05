Chroniques » Sojourner - The Shadowed Road Chronique The Shadowed Road

SOJOURNER. C’est il y a deux ans qu’est sorti



The Shadowed Road a perdu cet équilibre. Il penche désormais beaucoup trop vers la légèreté. Il est extrêmement reposant, et bien trop à mon goût. Cela se manifeste par une utilisation exagérée des vocaux féminins et du piano. AU contraire les élémens plus agressifs sont très en retrait, et seule la voix masculine vient apporter une touche de noirceur.



Le groupe n’a pas vraiment trainé pour enregistrer 7 nouvelles chansons, en grande partie parce qu’il n’a subi aucun changement de line-up. Nous retrouvons le couple d’amoureux Mike Lamb (Nouveau-Zélandais) et Chloe Bray (Anglaise), le bassiste et partenaire de Mike Lamb chez LYSITHEA Mike Wilsno (Nouveau-Zélandais), et le chanteur de NANGILIMA Emilio (Espagnol). Il n’y a pas eu de départ, mais une arrivée cependant, celle d’un batteur italien, ce qui vient à nouveau rendre le groupe plus international. Il s’agit de Riccardo Floridia, qui officie habituellement chez ATLAS PAIN, le groupe folk.



Un changement minime qui n’est en rien dans l’évolution constatée. C’est juste que le groupe a voulu reconsidérer ses ingrédients et en changer les quantités. Madame a donc pris du galon et sa présence est presque égale à celle de Monsieur. Du coup, la musique est encore plus envolée, belle, douce aux oreilles. Un peu cucul oui. Encore plus pour les amateurs de black metal que nous sommes. Difficile cependant d’en dire beaucoup de mal, parce que c’est juste que nous ne sommes plus vraiment la cible de cette musique. Comme un amateur d’armes qui se voit offrir une fleur. Il ne pourra pas dire que cette fleur est une arme de merde. C’est une fleur. SOJOURNER est une fleur. Une rose parce qu’il y a effectivement des vocaux agressifs qui font office d’épines, mais une fleur.



2018 - Avantgarde Music Metal épique atmosphérique notes Chroniqueur : 6 / 10 Lecteurs : (1) 7/10 Webzines : (2) 7.75/10

plus d'infos sur Sojourner

Metal épique atmosphérique - 2015 - International

écoutez Winter's Slumber

tracklist 01. Winter's Slumber 02. Titan 03. Ode to the Sovereign 04. An Oath Sworn in Sorrow 05. Our Bones Among the Ruins 06. Where Lost Hope Lies 07. The Shadowed Road

Durée : 51:29

parution 15 Mars 2018

