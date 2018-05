Chroniques » Darkenhöld - Memoria Sylvarum Chronique Memoria Sylvarum

Quatrième album déjà pour les français de Darkenhöld, dont les sorties s’effectuent à rythme relativement soutenu depuis 2009. Officiant dans un black metal faisant la part belle, non au satanisme, mais davantage aux ambiances médiévales, anciennes et occultes, le groupe s’inscrit, du moins intellectuellement, dans la veine des Aorlhac, Suhnopfer et autres Ende. De quoi, depuis ses origines, laisser présager du meilleur. Toutefois, Darkenhöld m’a toujours paru en deçà des groupes précités. Moins inspirés, davantage dans l’évocation des ambiances moyenâgeuses que dans leur intégration à proprement parler dans la musique, Darkenhöld m’a toujours renvoyé l’impression d’un groupe qui ne va pas au bout de ses idées. Memoria Sylvarum pourrait bien me faire changer d’avis.



D’abord parce que, dès le départ, les instruments acoustiques se taillent la part du Lion et que ce parti pris installe une véritable atmosphère ancestrale, baignée de mystère et de légendes (A l’Orée de l’Escalier Sylvestre ; Sous la voute de chênes). Pour autant, l’envie d’en découdre s’y mêle parfaitement. Sombre Val, qui ouvre l’album, illustre cette assertion qui, alors que son départ laisse entrevoir de belles ambiances posées, déroule rapidement son propos en violence maîtrisée et chœurs plein d’emphase. La structure épique du titre, comme les soli échevelés qui lui servent de pont central, constitueront, disons-le de suite, le fil conducteur de cet album. La Chevauchée des esprits de Jadis comme Ruines scellées en la Vieille Forêt débutent ainsi sur une batterie très enlevée, presque punk (Clameur des Falaises également), quasi binaire, avant que les titres ne soient là encore traversés de lead plus aériens et de chœurs mystiques (Ruines scellées en la Vieille Forêt où ils appuient littéralement la structure du morceau). Les soli heavy se retrouvent, comme une marque de fabrique, et sont ici utilisés comme à leur habitude chez Darkenhöld, à titre de pont central ou d’élément de reprise dynamique (Sous la voute de chênes encore). Leur rythme replace également l’auditeur dans une ambiance médiévale évidente.



Ensuite parce que le son, moins propre, moins soigné, a gagné en authenticité en devenant plus raw (Ruines scellées en la Vieille Forêt ; Sous la voûte de chênes ; Présence des orbes). Les claviers occupent une place minime (sauf sur l’interlude La Grotte de la Chèvre d’Or, proche de certains travaux de Burzum dans l’esprit), qui soutiennent discrètement la structure quand la majorité des atmosphères est apportées par les seules guitares et leur soli aériens.



Enfin parce que ce son, plus raw justement, pare les titres d’une aura plus agressive, plus tranchante qu’à l’habitude (A l’Orée de l’Escalier Sylvestre ; Clameur des Falaises). Le BM de Darkenhöld prend de ce fait une épaisseur supplémentaire, qui tient aussi, il faut le souligner, au grain plus dissonant des guitares (Errances (Lueur des Sources Oubliées)).



Memoria Sylvarum gomme en grande partie les imperfections décelées dans les albums antérieurs et paraît bien faire passer un cap à Darkenhöld. Certes, les éléments médiévaux restent surtout au stade de l’inspiration, à la différence d’autres combos précités, mais les structures gagnent en vélocité et les soli heavy comme les chœurs habités, répétons-le, apportent une dimension supplémentaire à la musique du groupe (Clameur des Falaises où l’emphase tapisse tout l’arrière plan sonore alors que la rythmique avance à grands pas).



Alors que je n’avais pas véritablement accroché aux efforts antérieurs du combo, Memoria Sylvarum se pose en très agréable surprise, en partie parce qu’il assume une certaine régression sur le son mais aussi et surtout parce que les éléments positifs qui constituent la marque de fabrique du groupe (les solis heavy notamment et les instruments acoustiques) ont été poussés bien plus avant, la musique y ayant gagné en épaisseur.

