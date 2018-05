Chroniques » Rapture - Paroxysm Of Hatred Chronique Paroxysm Of Hatred

Un groupe qui porte le nom d'un des meilleurs morceaux de Morbid Angel, ça ne peut qu'être bon, non? C'est ce que je me suis dit en apprenant l'existence de ce combo formé en 2012 avec la sortie de son deuxième album Paroxysm Of Hatred en début d'année chez les fins limiers espagnols de Memento Mori. Le groupe vient de Grèce en plus, pays que j'affectionne particulièrement pour sa scène death metal de grande qualité. La pochette est plutôt cool aussi. Bref, cet opus se montrait alléchant avant même d'en entendre la moindre note. Ne manquait plus qu'à écouter tout ça!



Et il n'aura pas fallu quinze écoutes pour confirmer l'intérêt de la chose. On le comprend dès l'énorme titre d'ouverture "Thriving On Atrocity". Foutre Satan ce que ça bute! Ce qui est intéressant en plus c'est que Rapture ne fait pas du death metal comme ses talentueux camarades. Enfin pas tout à fait puisque la formation athénienne possède bien une grosse facette death mais fait plutôt dans le death/thrash. Un death/thrash old-school très typé début des années 1990 qui tabasse grave et groove à mort, modernisé par une production claire et puissante sans sonner synthétique. On pense à Demolition Hammer, Malevolent Creation, Solstice, Dark Angel, old-Sepultura, Morbid Angel, Slayer, avec une voix arrachée râpeuse bien vicieuse et vénère qui rappelle celle d'Anton Reisenegger (Criminal, Pentagram Chile), de temps en temps associée à du growl en backing vocals. Imaginez le truc! Une grosse déculottée death/thrash ultra efficace! Ça joue vite la plupart du temps, entre tchouka-tchouka à la frappe lourde et blast-beats qui font le ménage. Et quand Rapture ralentit un peu la cadence c'est pour nous asséner du mid-tempo bien headbangant. Vous l'avez compris, ça envoie du bois et le batteur ne fait pas semblant, martelant sa pauvre caisse claire avec une intensité qui ne faiblit pas et envoyant de la double à tout-va. Tout le monde suit le rythme, y compris le chanteur dont le débit vocal se fait parfois bien rapide.



Nous voilà déjà très satisfait question rythmiques, le groupe balance la sauce. Sauf que pour faire un album marquant sur la durée, il faut aussi, et surtout, un riffing de qualité. Pas de problème à ce niveau-là non plus, bien au contraire! Le duo de guitaristes nous sort du riff incisif et inspiré à tour de bras, notamment pas mal d'excellents tremolos aux mélodies plus ou moins sombres. Ça riffe sévère, ça n'arrête pas! Putain que c'est jouissif! On a aussi le droit aux solos chaotico-mélodiques que les deux compères maîtrisent également fort bien. Ouais, il y a tout ce qu'il faut sur ce Paroxysm Of Hatred, même de la bonne basse! On se retrouve dès lors face à huit brûlots death/thrash sans faiblesse, sur quarante minutes que l'on ne sent pas passer. Aucune lassitude à prévoir en effet malgré le manque d'originalité ou de variation du chant toujours sur le même ton, ou le style thrash qui peut parfois vite tourner en rond. Ça, c'est quand on n'est pas doué! Le talent des Grecs leur permettent de composer des morceaux aux riffs et mélodies distincts qui bourrent mais restent suffisamment variés pour captiver leur auditoire jusqu'au bout de cet opus à la qualité on ne peut plus homogène. Pas de séquences qui font grincer des dents ou même simplement froncer un peu les sourcils. Juste des préférences sur tels ou tels morceaux, tels ou tels passages. En ce qui me concerne, si je devais choisir les titres et moments les plus marquants, mon choix se porterait sur "Thriving On Atrocity" qui m'a mis la première mandale en donnant le ton, "Vanishing Innocence" bien zinzin, le jubilatoire "Redemption Through Isolation" (le plus bourrin de la bande), "Paroxysm Of Hatred : Procreation" bien thrashy et sombre avec des lignes de chant ultra bonardes, les petites harmoniques diaboliques à la Slayer sur la séquence casse-nuque de "Misanthropic Outburst", "Taken By Apathy" ou peut-être bien la meilleure piste qui reprend tous les atouts de Rapture avant d'atteindre son apothéose sur le break à 3'33 où un riff mid-tempo slayerien annonce seul non pas une partie de headbanging frénétique comme on aurait pu s'y attendre mais une séquence de blasts du feu de Satan portant un tremolo tout aussi orgasmique avant de groover méchant à la double, le riff thrash bien dark sur du tchouka-tchouka qui démonte suivi d'un solo savoureux sur "Quintessence Of Lunacy", ou encore "Paroxysm Of Hatred : Revelation" qui montre que les Hellènes peuvent même se permettre de pousser la durée d'une compo à plus de sept minutes tout en restant intéressants sur un final grandiose qui vient clore l'album de façon magistrale en vous laissant à genoux la bave aux lèvres. J'ai cité tous les morceaux, normal c'est buterie sur buterie ici!



Grosse découverte que Rapture et son deuxième full-length Paroxysm Of Hatred. Le genre de truc inconnu qui te prend par surprise et te met une bien plus grosse mandale que bien des groupes plus connus. Dans un genre death/thrash 90s ultra costaud et pas le plus joué ces dernières années en plus, Rapture enchaîne les tueries sur presque trois quarts d'heure de démonstration impressionnante. Tremolos death succulents, brisage de cervicales en règle, riffing nerveux qui fait dresser les poils et donne envie de tout péter, concassage de bûches à la douzaine, tchouka-tchouka entraînant, blastouille jouissive, groove méchant, solos chaotico-mélodiques inspirés, le combo grec enchaîne les bons points sur ce disque qui ne souffre d'aucun gros défaut. Les amateurs de Malevolent Creation, Demolition Hammer, Dark Angel, Morbid Saint, Sadus, Kreator et de tout ce qui sonne américain (floridien et californien) et allemand (la frange dure) devraient partager cet avis. À l'aise un de mes albums de l'année, même si on n'est que début mai. Et encore une preuve qu'en Grèce, ça ne rigole pas du tout! Ελευθερία ή θάνατος!

2018 - Memento Mori Death/Thrash notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : (1) 8/10 Webzines : (1) 3/10

Death/Thrash - 2012 - Grèce

tracklist 01. Thriving On Atrocity (04:38) 02. Vanishing Innocence (05:22) 03. Redemption Through Isolation (04:47) 04. Paroxysm Of Hatred: Procreation (05:34) 05. Misanthropic Outburst (04:03) 06. Taken By Apathy (05:27) 07. Quintessence Of Lunacy (03:51) 08. Paroxysm Of Hatred: Revelation (07:18)

Durée : 41:00

line up Apostolos Papadimitriou / Chant et Guitare

Nikitas Melios / Guitare

Stamatis Petrou / Basse

Giorgos Melios / Batterie

parution 22 Janvier 2018

