Chroniques » Hot Knives - Static Bloom Chronique Static Bloom (EP)

La vie, c'est comme une boite de chocolats. Ce matin, je partais pour écrire une petite news consacrée à HOT KNIVES. J'ai déjà écouté le single hier, mais je le remets un coup pour voir. Grosse mandale. Je me dis qu'une news ne suffit pas, il faut, je dois vous en donner plus. Je dois écrire une chronique du disque de HOT KNIVES car je trouve la musique de ce jeune gang tellement cool que j'ai envie que vous en profitiez aussi, vraiment. Je ne veux pas me limiter à une News qui sera bientôt noyée dans la timeline de l'actu. Je veux faire un écrit qui reste. Alors je vous fais cette chronique. Pour lui donner du corps, je vais jeter un oeil à l'identité du gang sur Facebook. Je tombe sur l'une de ces pages bordéliques comme il y en a trop. Le genre de page Facebook qui dénote d'un certain amateurisme dans la communication du groupe. On y apprend laborieusement que HOT KNIVES est un power trio de New York et c'est à peu près tout. Le reste est un gloubiboulga de textes pour drogués, de photos de leur quotidien pas très intéressantes et des publications sporadiques pour remercier leurs fans. Bref, rien de concret à se mettre sous la dent.



Mais pendant cette recherche d'infos de choix, j'ai continué à écouter un, puis deux, puis les trois morceaux de l'EP de HOT KNIVES, Static Bloom et c'est très chouette. Si vous aimez le genre fuzzé, enfumé, psychédélique qui part dans des instrus non maîtrisés, ce disque est fait pour vous. Le chant à l'accent trainant et bluesy, porté par un riffing rondouillard ("dank zappa") assure son trio de couplets et refrains avant de laisser la place à un délire guitaristique sauvage.



L'enregistrement live est cradingue, mais cette couche de crasse sied parfaitement au propos.



La musique, le chant, la prod organique : la galette de HOT KNIVES nous renvoie dans les années 1970. Si on ferme les yeux pour se concentrer sur la zique, on a vraiment l'impression de vivre un show déjanté dans un club enfumé de Greenwich Village. On sent même l'odeur de weed!

