Si vous pensez à l'histoire d'Icare en lisant cette introduction, ce n'est pas pour rien. The House Primordial renoue avec le côté mythologique que pouvait avoir Thou, cette ambiance de légende vécue en première ligne, où la poésie d'élans atmosphériques vient contraster un sludge corrosif flirtant avec le black metal (oui, la voix de Bryan Funck définit toujours autant le mot « acide »). Rien n'a changé ici, le menace d'un sludge pesant se mêlant à une impression de flotter, les pieds devant soi, se retrouvant avec plaisir, tant il n'y a toujours pas de groupe comme celui des Louisianais. Une berceuse pour personne à l'aise avec le malaise, comme une comptine ancienne, « primordiale » en effet, dont on ne se lasse pas d'entendre les notes particulières.



Rien n'a changé ici et pourtant, le sentiment d'écouter un Thou lessivé, cherchant à se reconstruire après des événements où il s'est fait particulièrement violence ne s'enlève pas de ma tête. Pris seuls, des morceaux comme « Diaphonous Shift » ou « Psychic Dominance » prouvent que la bande n'a rien perdu de sa capacité à enfiévrer, emporter avec elle dans une cacophonie d'émotions. Mais sur le plan global, The House Primordial se vit comme un découpage à recoller soi-même, là où j'apprécie justement le floutage des lignes, entre haut et bas, beauté et extrémisme, agressivité et réconfort, qu'un album comme



Comment se reconstruire après avoir atteint des hauteurs personnelles ( Heathen ), s'être morcelé en plein vol avec grâce (les collaborations avec The Body) jusqu'à chuter avec emphase, comme un retour aux origines (la compilation Ceremonies of Humiliation ) ? C'est un peu la question que fait me poser Thou sur cet EP.

